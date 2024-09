Jenomže v tomto případě je Štěstěna snad milostivá. Je to totiž jen pár dnů, co byl do katastru vložen nový vlastník. Tím se stala společnost Vánoční dům ze Sokolova, jehož jednatelka Jiřina Regietová provozuje už mnoho let oblíbený Vánoční dům v Doubí, kde se vedle vánoční expozice nachází také největší muzeum medvídků v Čechách.

„Je to velice čerstvá zpráva. Poštovní dvůr naše rodinná firma koupila nedávno a teprve před pár dny jsme byli zapsáni do katastru nemovitostí,“ potvrzuje podnikatelka, která říká, že to neznamená, že by se Vánoční dům s celou svou expozicí stěhoval do památkově chráněného objektu. Ten využijí pro rozšíření svých podnikatelských aktivit.

„Jsme nesmírně rádi, že se po dlouhé době hledání našla budova, kde můžeme dále rozvíjet své aktivity v oblasti, kterou se zabýváme více než třicet let. Ve Vánočním domě působíme už od roku 2008. Zabýváme se muzejní činností, výstavnictvím, výzdobami interiérů i exteriérů a pořádáním kulturních akcí. Koupě Poštovního Dvora nijak nemění působení Vánočního domu, naopak chceme rozšířit naše aktivity o to, co provozně nebo kapacitně již neumožňuje Zámeček Doubí. Je to například pořádání svateb, které jsme v minulosti na zámečku nabízeli a ještě teď po letech se na nás zájemci obracejí s žádostmi o uspořádání svatby,“ vysvětluje Regietová.

Škála služeb, kterou chtějí v Poštovním dvoře nabízet, bude opravdu pestrá - od největších společenských akcí, svateb až po další unikátní expozici, tentokrát největší muzeum zvonečků u nás. A nemají chybět ani kdysi oblíbené Čaje o páté v nově otevřené kavárně.

„Po citlivé renovaci, která bude respektovat historickou hodnotu budovy a nabídne nové možnosti pro společenské a kulturní akce, včetně koncertů, výstav, konferencí, svatebních a jiných událostí, nabídneme prostory pro konání akcí filmového festivalu, ale také školám, které tu v minulosti pořádaly plesy a předávání maturitních vysvědčení a firmám, které si tu mohou uspořádat prestižní akci. Rádi bychom navázali spolupráci s městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem a společně nabídli akce pro občany Karlových Varů,“ nastiňuje své vize podnikatelka a pokračuje: „Část budovy bude rovněž sloužit jako muzeum, návštěvníci se zde budou moci seznámit s historií Poštovního Dvora a Karlových Varů. Bude zde umístěna největší sbírka zvonečků v České republice. Plánujeme otevření kavárny, která udělá radost zejména pamětníkům, kteří sem rádi chodili na nedělní procházku a čaj o páté."

Čas nechtějí lidé z Vánočního domu ztrácet, proto se už se pustili do práce, aby předešli ještě větším škodám, protože do objektu značně zatékalo. A také už na příští rok plánují první svatby a společenské akce. „Od 12. prosince oficiálně spouštíme rezervace na rok 2025. Na sociálních sítích facebook (Poštovní Dvůr Karlovy Vary) a instagram (postovnidvur_karlovyvary) budou lidé moci svou akci nejen rezervovat, ale co je důležité, hlavně budou moci sledovat průběh obnovy Poštovního dvora,“ uzavírá provozovatelka několika expozicí.

Společnost Vánoční dům koupila Poštovní dvůr od Petra Zámečníka, který dříve figuroval jako statutární člen v takových gigantech, jako je třeba společnost Sazka nebo Synot. „Vlastníkem jsem přibližně od září roku 2022. Nemovitost jsem koupil prostřednictvím exekuční dražby, mimo jiné i z důvodu, že jsem byl největším zajištěním věřitelem bývalého majitele objektu, společnosti Poštovní dvůr. Co bude s nemovitostí dál, momentálně řeším. Není vyloučena žádná z možností včetně dalšího prodeje,“ odpověděl téměř před rokem na dotazy Deníku Zámečník.

Do roku 2021 vlastnila památku společnost Poštovní dvůr s.r.o., u které byla ve stejném roce zahájena exekuce. Posledním jednatelem této společnosti byl občan Ruské federace Ladik Tumanian, a posledním jediným akcionářem firma Alloka Capital Group Limited se sídlem na Kypru. Ještě před tím ale společnost Poštovní dvůr ovládal okruh lidí, kteří památku v roce 1992 privatizovali. V té době se také objekt, kde se konala kontinentální premiéra Dvořákovy Novosvětské, nákladně zrekonstruoval. Prvním porevolučním majitelem byl Cimex, který založil známý podnikatel Petr Lukeš, přítel exprezidenta Václava Klause. Podnikatel byl souzen za finanční machinace ve známé kauze Válcovny Trub Chomutov. Cimex group převedl Poštovní dvůr v roce 1994 do vlastnictví jedné ze svých společností Excelsior a.s., která se následně transformovala na již zmiňovanou společnost Poštovní dvůr.

Objekt na okraji Karlových Varů nechal v místě, kudy vedly nejvyhledávanější lázeňské promenády, postavit v roce 1781 karlovarský poštmistr Josef Korb. Stávaly tam stáje pro desítky koní. V hlavním objektu se nacházel velký slavnostní sál a na zahradě pak altány a místa k odpočinku. Pod pergolami návštěvníkům hrávali hudebníci. V roce 1810 přichází nová éra Poštovního dvora, ten je přestavěn do empírového stylu. Více věhlasu přinesla památce premiéra na pevninské Evropě Dvořákovy symfonie z Nového světa, která tam zazněla 20. července 1894. Přesně sto let poté, tedy v roce 1994, byl Poštovní dvůr znovu po nákladné rekonstrukci otevřen.