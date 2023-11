Nový majitel ale nechce k budoucnosti výjimečného karlovarského objektu říci nic konkrétního. „Vlastníkem jsem přibližně od září roku 2022. Nemovitost jsem koupil prostřednictvím exekuční dražby, mimo jiné i z důvodu, že jsem byl největším zajištěním věřitelem bývalého majitele objektu, společnosti Poštovní dvůr. Co bude s nemovitostí dál, momentálně řeším. Není vyloučena žádná z možností včetně dalšího prodeje,“ odpověděl pouze na dotazy Deníku významný podnikatel Zámečník. Na další otázky které se týkaly kupní ceny i třeba možného využití, už nereagoval.

Zmrazené sanatorium ruského oligarchy je v provozu. Ovšem pod dohledem státu

Další články na podobné téma najdete ZDE>>>

Do roku 2021 vlastnila památku u letního kina společnost Poštovní dvůr s.r.o., u které byla ve stejném roce zahájena exekuce. Posledním jednatelem této společnosti byl občan Ruské federace Ladik Tumanian, a posledním jediným akcionářem firma ALLOKA CAPITAL GROUP LIMITED se sídlem na Kypru. Ještě před tím ale společnost Poštovní dvůr ovládal okruh lidí, kteří památku v roce 1992 privatizovali. V té době se také objekt, kde se konala kontinentální premiéra Dvořákovo Novosvětské, nákladně zrekonstruoval. Prvním porevolučním majitelem byl Cimex, který založil známý podnikatel Petr Lukeš, přítel exprezidenta Václava Klause. Podnikatel byl souzen za finanční machinace ve známé kauze Válcovny Trub Chomutov. Cimex group převedl Poštovní dvůr v roce 1994 do vlastnictví jedné ze svých společností Excelsior a.s., která se následně transformovala na již zmiňovanou společnost Poštovní dvůr.

Poštovní dvůr na okraji Karlových Varů nechal v místě, kudy vedly nejvyhledávanější lázeňské promenády, postavit v roce 1781 karlovarský poštmistr Josef Korb. Stávaly tam stáje pro desítky koní. V hlavním objektu se nacházel velký slavnostní sál a na zahradě pak altány a místa k odpočinku pod pergolami, kde návštěvníkům hrávali hudebníci. V roce 1810 přichází nová éra Poštovního dvora, ten je přestavěn do empírového stylu. Více věhlasu přinesla památce premiéra na pevninské Evropě Dvořákovy symfonie z Nového světa, která tam zazněla 20. července 1894. Přesně sto let poté, tedy v roce 1994, byl Poštovní dvůr znovu po nákladné rekonstrukci otevřen.