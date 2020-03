Už dva znalci odmítli dokončit rozpracovanou zakázku. Tomu prvnímu hrozí ztráta licence.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Do konce února měl být hotový nový znalecký posudek na mateřskou školu v karlovarské ulici Krále Jiřího, kterou si chce od města koupit Michaela Kemrová Linhartová. Jenomže situace je úplně jiná. Do hry totiž vstoupil další znalec, v pořadí už čtvrtý. Ten by podle náměstka karlovarské primátorky Josefa Kopfsteina (Karlovaráci) měl mít posudek hotový do konce března.