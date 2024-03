Střechy se na zřícený hrad už nikdy nevrátí, protože se nedochovala původní podoba památky.

Potěšte se: Zřícenina Andělská hora pokračuje konzervací. Nabízí i nové vyhlídky | Video: Kopecká Jana

Zřícenina hradu Andělská hora, Engelsburg, přiláká ročně tisícovky návštěvníků. A i když mu nebude nikdy navrácená jeho někdejší podoba, i nadále pokračuje jeho záchrana. Velký kus práce je vidět ve druhé vstupní bráně a také v horní věži, takzvanému donjonu, kde byla vybudována patra, do nichž se turista dostane po nových točitých schodištích. Zřícenina nepatří státu, respektive Národnímu památkovému ústavu, ale obci, která do ní ročně investuje nemalé částky. Cílem je totiž právě už zmiňovaná konzervace památky, která má zabránit jejímu dalšímu znehodnocování.

„Veškerý materiál se přitom musí na zříceninu dopravovat ručně, auta se sem nedostanou,“ zdůrazňuje starostka Andělské Hory Miloslava Křimská. Nad kostelem, odkud vedou schody ke zřícenině, tak byla instalována kladka, pomocí níž se materiál na vrchol dopravuje.

Zdroj: Kopecká Jana

„Z druhé brány a donjonu vznikly nové vyhlídky. Střed patra brány jsme nechali osadit zelení. Lépe už to vypadat nemůže. Tento stav odpovídá době v rozmezí let 1950 až 1960. Díky nálezu archeologů se přidávají stavby v místech, kde se sice objekty nezachovaly, ale díky archeologickému průzkumu víme, že zde něco v minulosti stálo,“ pokračuje starostka Andělské Hory s tím, že střechy nikdy mít hrad už nebude, protože to památkáři nedovolí. Andělská hora opakovaně vyhořela a nedochoval se žádný dokument o tom, jak hrad dříve vypadal. Vedou se tam sice archeologické vykopávky, na základě nichž se v západní části objevil například obrys paláce, ale detailní celková podoba k dispozici není.

Nyní se pozornost upíná na takzvaný východní palác, který se nachází naproti vstupu do zříceniny. „Tuto část jsme nechali uzavřít mříží. Jde o největší budovu hradu, která prochází rekonstrukcí. Bude to ale dlouhá záležitost. Práce v této části vidím tak na pět let,“ konstatuje Křimská.

Krásný první březnový víkend přilákal na Andělskou horu desítky návštěvníků. Ti mohou vedle zříceniny zajít také do Andělské café galerie, malé kavárničky zařízené v budově obecního úřadu. V letních měsících je pak turistům k dispozici také venkovní bistro na náměstí. Jen hospodu na Andělské Hoře výletníci ani místní nenajdou. Kdysi fungovala na náměstí, ale její provoz se nedaří obnovit.

O Andělské hoře se říká, že je nabitá pozitivní energií. I proto budou podle starostky v prostorách umístěny lavičky a vybudována odpočinková místa pro načerpání ezoterické síly. „Žiji tu dlouho a přiznávám, že sama nic na sobě nepociťuji. Kdo je ale citlivější, vypráví o kladné energii. Je to možná i tím, že hrad je umístěn na skále zvláštního tvaru, která jde do hřebenu. Je to třicet kilometrů dlouhá vyvřelina sopečného původu,“ dodává starostka Křimská.