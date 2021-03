Ze státních hmotných rezerv obdržela 79 000 kusů, aby pomohla ministerstvu práce a sociálních věcí s distribucí ochranných prostředků dýchacích cest pro osoby v nouzi. Respirátory si už vyzvedli například zástupci měst Loket, Teplá, Cheb či Kynšperk nad Ohří.

"Výdej respirátorů bude pokračovat i v příštím týdnu,“ informoval ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek. Každé město nebo obec má podle něho nárok na 6 kusů respirátorů pro 2,5 procenta obyvatel města. Určené jsou zejména pro seniory v ohrožení, kteří nejsou schopni zajistit si respirátory jiným způsobem. Mohou je také dostat osoby v nouzi.

„S distribucí pomáháme dobrovolně a zcela nad rámec své hlavní činnosti, což je poskytování potravinové pomoci. Jsme ale rádi, že můžeme kromě jídla a drogerie vydávat i respirátory. Poslední dny je po nich totiž opravdu velká sháňka. Spousta lidí nám píše a volá, aby se dozvěděli, kde a jak mohou respirátory získat,“ doplnil Hloušek.

Potravinová banka Karlovarského kraje zajišťuje také distribuci jednorázových roušek pro klienty sociálních služeb. Na sklad jich dostala 250 tisíc s tím, že pro každého klienta je určené jedno balení po 50 kusech.

„Ochranné prostředky nemůžeme a nebudeme vydávat přímo jednotlivcům, protože by to ohrozilo naše pracovní kapacity a došlo by k ohrožení naší hlavní činnosti. Jsme distribučním kanálem, který pomáhá se skladovací kapacitou a logistikou prostřednictvím sítě svých odběratelů,“ vysvětlil ředitel.