Nejen vietnamští podnikatelé ale jdou Němcům na ruku. „V současné době dokončuje soukromý investor stavbu nového nákupního centra, velké nákupní haly. Je to stejná firma, která na Folmavě postavila velký obchodní dům. Její součástí má být jak vnitřní, tak velká venkovní zahradní restaurace a slibujeme si od tohoto projektu nejen pozvednutí úrovně prodeje, ale především vznik nových pracovních míst pro místní lidi,“ říká starosta Vlastimil Ondra.

Centrální vietnamská tržnice stojí stále na pozemcích obce, většina stánků se nachází ovšem na soukromých parcelách. Z existence vietnamských provozoven, které o víkendech navštíví až 16 tisíc Němců, obec se 450 obyvateli jednoznačně profituje. „Jen například z provozu parkovišť máme tři miliony korun ročně,“ prozrazuje starosta. Parkovat volně se totiž v Potůčkách nedá.

Proč je nakupování v Potůčkách pro Němce stále tak atraktivní, je podle Ondry dáno hlavně ekonomickou situací za blízkými hranicemi. „Je tam velká nezaměstnanost. Žije tam hodně sociálně slabých lidí a tato lokalita patří aktuálně k nejvíce zadluženým v Německu,“ vysvětluje Ondra.

Bez obecní policie by se tak velmi malá obec neobešla. Do Potůčků často dochází na obhlídku i ta státní. „Není tajemstvím, že kvůli tržnicím tu existují problémy s prodejem psychotropních látek, což řeší policie. Kvůli plagiátorství sem také často jezdí celní správa,“ poznamenává starosta Potůčků. Tyto faktory však podle něho nemají zásadní vliv na život mladých, kteří bydlí přece jen na odlehlém konci světa, daleko od moderních měst. „Že by se nám masívně tvrdé drogy šířily mezi mladými, tak to naštěstí ne,“ dodává Ondra.