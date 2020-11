V kategorii obcí do 500 obyvatel zvítězily v už 16. ročníku celorepublikové soutěže v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“ za rok 2019 Potůčky.

Starosta Potůčků Vlastimil Ondra s cenami za vítězství v soutěži. | Foto: EKO-KOM

V kategorii obcí od 501 do 5000 obyvatel vyhrály Vigantice a v kategorii nad 5001 Vimperk, který se stal zároveň absolutním vítězem soutěže. Informovala o tom Lucie Müllerová, mluvčí společnosti EKO-KOM, která soutěž pořádá. Na rozdíl od minulých let, kdy se ceny předávaly zástupcům nejlépe třídících obcí na slavnostním večeru v Hradci Králové, se členové společnosti s cenami rozjeli na radnice a obecní úřady. Stejně jako v minulých letech byla soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM. Do užšího výběru postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a Praha. Ocenění získaly tři nejlepší obce a města z každé kategorie a z nich vzešel i absolutní vítěz. Dostaly šeky s finanční odměnou, květiny a malé křišťálové popelnice.