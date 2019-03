Karlovy Vary – Nebývale ostře odpovědělo vedení Karlových Varů na kritiku, že letní kino pro letošní rok uzavře.

Letní kino v Karlových Varech. | Foto: Ilustrační foto Deník

A primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) včetně náměstků přiznali, že jednou z uvažovaných variant budoucího řešení celého areálu je jeho definitivní zrušení. „Jenom 800 tisíc by nás stála běžná údržba. Další miliony by bylo třeba vložit do opravy. Proč minulé vedení města do kina neinvestovalo a vše nechalo dojít tak daleko?“ důrazně připomněl náměstek Petr Bursík (ODS), že současná koalice hasí to, co nezavinila.