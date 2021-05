Uvedl to Radovan Kotek z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. "Hladiny řek jsou mírně zvýšené, žádné problémy neočekáváme," informoval meteorolog.

Podle něho by se situace neměla zhoršit ani v nadcházejících dnech, kdy jsou hlášeny přeháňky i déšť na každý den. "Přepokládáme, že to bude vypadat podobně jako teď a toky budou jen mírně zvýšené. To ale za předpokladu, pokud se neobjeví nějaká výrazná bouřka," doplnil meteorolog Kotek s tím, že Povodí Ohře už i snižovalo odtoky v jednotlivých vodních nádržích.

Velká voda mírně potrápila region na začátku letošního února, kdy se kvůli vydatným srážkám a tajícím velkým zásobám sněhu zvýšily hladiny řek na Karlovarsku. Na horním toku se řeka Teplá dokonce dostala na hranici desetileté vody, což bylo patrné i v centru Karlových Varů, kde Teplá před Thermalem už olizovala okraj vyzděného koryta. Vylívalo se i Ohře v Karlových Varech. Tající sníh na polích na začátku února zaplavili na Toužimsku několik domů.