Karlovy Vary – Vedení karlovarského magistrátu upozorňuje na blížící se uzavírku komunikace z Růžového Vrchu do Sedlece.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V termínu od 12. do 16. srpna bude úplně uzavřena část ulice Sedlecká v úseku od křižovatky s ulicemi Klínovecká a Krušnohorská ke křižovatce s ulicí Šeříková, vč. křižovatky ulic Sedlecká, Klínovecká, Krušnohorská a křižovatky ulic Sedlecká a Šeříková – úsek o délce cca 350 m. „Objízdná trasa bude značena přechodným dopravním značením a povede z Růžového Vrchu do Sedlece po ulici Jáchymovská, přes obec Otovice a zpět. Délka objížďky je zhruba 1400 metrů,“ uvedla mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary Helena Kyselá s tím, že důvodem uzavírky je oprava povrchu komunikace. V příštím týdnu bude za provozu probíhat frézování stávajícího povrchu, úplná uzavírka je nutná pro pokládku nového povrchu a nástřik vodorovného dopravního značení. „Už nyní upozorňujeme, že další omezení čekají na řidiče v souvislosti s konáním Světového poháru v triatlonu a doprovodných závodů ve dnech 23. až 25. srpna,“ dodala tisková mluvčí s tím, že časový rozpis jednotlivých uzavírek a komunikací, kterých se omezení provozu nebo úplné uzavření dotkne, bude upřesněn. Závody budou tradičně startovat na koupališti Rolava a poté se závodníci přes Sedlec a Růžový Vrch přesunou do lázeňského centra Karlových Varů, kde dojedou cyklistickou část závodu a absolvují běžecký úsek.