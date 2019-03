Správně třídit oleje a tuky umožňuje lidem stále více měst a obcí. Tentokrát tuto možnost dostanou i obyvatelé Karlových Varů. Zařadí se tak k Sokolovu a Chebu, kde se odevzdat tuky a oleje dají už několik let. Na vybraných místech Karlových Varů budou nově rozmístěny zelené nádoby, které jsou speciálně upravené pro sběr tohoto recyklovatelného odpadu. Tato služba bude pro obyvatele města zdarma. Vylévat tuky do dřezu anebo záchodu se totiž nesmí.

Karlovy Vary se již s předstihem připravily na novou zákonnou povinnost, která ukládá zajistit do ledna 2020 místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Obyvatelé je sice mohou odkládat ve sběrných dvorech, to je ale nepraktické a neefektivní.

„V průběhu dubna rozmístíme zatím na jedenadvaceti stanovištích speciální nádoby, které třídění olejů usnadní. V každé čtvrti bude dostupná minimálně jedna,“ uvádí primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

Novou službu bude zajišťovat společnost EKO-PF. „Tuto společnost jsme oslovili na základě doporučení a dobrých zkušeností města Sokolov, které s ní spolupracuje již tři roky. EKO-PF zajistí speciální kontejnery, jejich rozmístění, vývoz, údržbu a opravu. Dodá nám i další příslušenství, které zabezpečí nádoby proti odcizení a nevhodné manipulaci. Ročně za tuto službu zaplatíme necelých 13 tisíc korun,“ upřesňuje náměstek primátorky Petr Bursík.

Na Karlovarsku se budou kontejnery průběžně monitorovat a taktéž se bude vyhodnocovat odezva obyvatel. Svážet se bude prozatím jednou za tři měsíce, když ale budou nádoby rychleji zaplněné, svoz bude častější. „Věřím, že se i u obyvatel Karlových Varů setká tato služba s pozitivním ohlasem a přístupem,“ dodala primátorka města Ferklová.

Občasné Sokolova mají možnost třídit použitý olej a tuky z domácností již dva roky. Začínali s pěti stanovišti, nyní jich mají dvanáct a jsou rozmístěné po celém městě. Lidé sice možnosti využívají, avšak ne vždy správně třídí. Do kontejneru nepatří motorové oleje a maziva, ty patří na sběrný dvůr. Stejně tak tam nepatří prázdné lahve a obaly od olejů a tuků. Použitý olej, tuk či sádlo je třeba slévat do plastových a dobře uzavíratelných nádob – PET lahví. Původní láhev od oleje není vhodná, protože dobře netěsní. Do nádob se odkládají oleje v láhvi, nevylévají se tam. Pro obyvatele Sokolova je tato služba zdarma, stejně jako svoz ostatního separovaného odpadu, navíc mohou šetřit své životní prostředí. A to je hlavní důvod, proč by se nad tím každý občan měl zamyslet. „Každý by měl nakládat s odpady podle právních předpisů a tuk do odpadů nepatří. Vylévání použitých olejů a tuků, ať už do dřezů nebo toalet, zanáší kanalizaci tím, že po vychladnutí v trubkách tuhne a tím se kanalizace ucpává. To bývá častou příčinou havárie, které se dá předejít dodržováním separace odpadů,“ uvedl Jiří Vaňourek z karlovarské vodárny se slovy, že se zanesené kanalizace špatně čistí a je to velice nákladné. V případě, že nepomohou stroje, je potřeba vyměnit celé potrubí.

V Chebu mají možnost lidé tuk odevzdat ve sběrném dvoře pod chebským sídlištěm Skalka. Tam donesou vypotřebovaný tuk v uzavíratelné lahvi a pracovníci ho pak ekologicky zlikvidují.