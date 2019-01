Karlovy Vary – Obyvatelé Karlových Varů, kteří navštěvují jednání zastupitelů a jsou zvyklí, že se konají už řadu let vždy v úterý, si musí hned v lednu dát pozor na změnu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

„První zastupitelstvo v novém roce, se mimořádně nebude konat jako obvykle v úterý, ale až ve čtvrtek 24. ledna, a to v Lidovém domě. Místo konání následujících zastupitelstev vždy včas oznámíme,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál. Zasedání by to mělo být důležité, protože jedním z bodů programu bude projednání a schválení rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2019.