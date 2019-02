Pozor, teď jsou v Karlových Varech na tahu žáby

Karlovy Vary - Ochránci přírody jsou v této době v plné pohotovosti. Ochraňují migrující žáby na jejich pouti za rozmnožováním. A to především před řidiči, protože žabám na cestě do vodního prostředí, v němž se jedině mohou rozmnožovat, jsou překážkou především silnice. Vybudované zábrany tak obojživelníkům zajistily bezpečný jarní přesun do vody.

Začíná tradiční jarní tah žab, motoristé by měli být ohleduplní. | Foto: Foto Deník

V Karlových Varech vedla tradičně žabí trasa přes dvě lokality. A to v okolí vodní nádrže Krach a u jezírka Malé Versailles. „V uplynulých letech bylo nutno k ochraně žab, v našich podmínkách jde především o ropuchy obecné a skokana hnědého, na Krachu instalovat zábranu podél komunikace mezi Olšovými Vraty a Kolovou. Zároveň zde bylo umístěno informativní dopravní značení. Před několika lety ale vybudoval místní zemědělec v prostoru nad Olšovými Vraty novou vodní nádrž. Tu začaly žáby postupně využívat místo Krachu a v současné době již není nutno zábranu u silnice používat," vysvětlil mluvčí magistrátu Jan Kopál. Druhou žabí lokalitou v Karlových Varech je jezírko Malé Versailles. Místní komunikace byla při jarním tahu žab v nočních hodinách uzavírána a dobrovolníci žáby v ranních a večerních hodinách sbírali. „V posledních letech v této lokalitě migrujících žab zřetelně ubývá. Důvody nejsou zcela zřejmé, může to být oprava rybníčků v okolních lesích. Z tohoto důvodu se ulice Křižíkova již od loňského roku neuzavírá pro dopravu, provádí se pouze ranní a večerní sběr žab," konstatoval mluvčí magistrátu.

Autor: Ivana Kalinová