Vedení města Karlovy Vary se rozhodlo řešit nebezpečné dopravní situace, k nimž dochází každé ráno, před další karlovarskou školou. Kvůli bezpečnosti dětí ze Základní školy Dukelských hrdinů tak už velmi brzy dojde k dalšímu dopravnímu omezení na přilehlé Moskevské ulici. Ta se totiž v tomto úseku zjednosměrní.

Pozor, změna! Moskevskou ulici čeká další zjednosměrnění | Video: Kopecká Jana

„Potýkáme se tu v ranních hodinách s velkými problémy. Rodiče vozí do školy své děti a ty vyskakují z aut na silnici. Není to právě bezpečné. A abychom eliminovali, že se zde může něco stát, rozhodli jsme se pro dopravní úpravy na Moskevské ulici. Ta tak bude jednosměrná, to znamená, že řidiči budou moci jezdit jen ve směru od Tuhnic k obchodně správní části města,“ informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Moskevskou ulicí v tu dobu totiž neprojíždějí jen rodiče, kteří vozí své děti do školy Dukelských hrdinů, ale také ti, kteří zde pracují. Před osmou hodinou ráno je zde skutečně velký provoz.

Současně s touto dopravní novinkou dojde ke změnám parkování. Nyní je zde podél náměstí Dr. Milady Horákové stání šikmo, které odpovídá provozu aut jedoucích od centra do Tuhnic. „Po změně režimu se parkovací místa otočí, aby do nich mohli řidiči pohodlně zajet. Počítáme tu i se stáním K+R, které je určeno jen pro zastavení a vyložení,“ doplnila primátorka s tím, že s pracemi chce město začít už v dubnu, během května nejpozději června by podle ní Moskevská ulice měla v tomto místě být průjezdná už jen jedním směrem.

Město tak pokračuje v omezování dopravního provozu v této lokalitě. Moskevská ulice je jednosměrná od Okresního soudu k centru, jen v jednom směru se dá jezdit také ulicemi Dr. Bechera nebo Jaltskou, které kdysi bývaly obousměrné. V daných ulicích přibyla ale naopak parkovací místa.

Změnu v dopravě samozřejmě ředitelka školy Dukelských hrdinů Eva Doušová vítá. „Určitě je to dobře, protože ta situace, k níž tady dochází každé ráno, není právě dobrá,“ uzavřela ředitelka školy.