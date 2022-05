Lokalizace multifunkčního hřiště v Pozorce.Zdroj: Repro Deník

Nejdek zprovozní rentgenové pracoviště. Shání zubaře i internistu

Jak dodala, hřiště bude po obvodu oploceno se vstupní brankou, které doplní poplastované pletivo. Odvodnění hřiště bude provedeno do postranních odvodňovacích žlábků, které budou napojeny potrubím do vsakovací jámy. "Součástí dodávky budou i certifikovaná sportovní zařízení. Počítáme s montáží dvou branek, které se napevno ukotví do betonového základu, aby se zamezilo jejich pádu, případně krádeži. Také zakoupíme dva basketbalové koše ve venkovním“ provedení, jež budou odolné proti vandalismu. Samozřejmostí budou i sloupky na volejbal se sítí," uzavřela referentka.