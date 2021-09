Práce na unikátní expozici v těchto dnech finišují, výsledkem bude interaktivní muzejně-galerijní výstava, na jejímž otevření nebudou chybět potomci původních šlechtických majitelů Bečova, významní představitelé České republiky, Karlovarského kraje, města, představitelů Národního památkového ústavu i zástupci partnerského města Florennes. Právě ono sehrálo v zajímavé historii relikviáře podstatnou roli.

Relikviáře svatého Maura. Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Národního památkového ústavu"Po ukončení slavnostní vernisáže je o nadcházejícím víkendu naplánováno zpřístupnění expozice široké veřejnosti. Relikviář si pak budou moci návštěvníci prohlédnout v nových prostorách o prvních třech prodloužených adventních víkendech s doprovodným programem pro děti a videoprojekcemi. Součástí zahájení provozu nové expozice bude i představení odložené mezinárodní výstavy Devět století společné historie, která měla svoji loňskou předpremiéru v Paříži," říká bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Součástí výstavy bude i hraný dokument od Theodory Remundové, dcery herečky Ivy Janžurové. Kvůli němu přijel letos v červnu do Čech a přímo i do Bečova Christian Friedrich Beaufort Spontini, potomek posledních šlechticů, kterým bečovský zámek a hrad patřil. Právě jeho rodiče ukryli těsně před odchodem z České republiky po druhé světové relikviář do podlahy hradní kaple, kde ho až v listopadu 1985 našel tým kriminalistů vedeným Františkem Maryškou.

Nová expozice je součástí rozsáhlé rekonstrukce památkového areálu. Zahájením nové výstava končí první etapa, a to rekonstrukce takzvaných Pluhovských domů. Na ni by podle kastelána měla navázat další - oprava samotného hradu včetně jeho interiérů. "Rekonstrukci chceme zvládnout za přítomnosti veřejnosti. Bude to určitě přínosem, protože návštěvníci budou moci vidět restaurátory přímo při práci," poznamenává Wizovský.

S opravou Pluhovského paláce to přitom nebylo tak jednoduché. Po uvolnění pandemických opatření před prázdninami dokonce hrozilo, že kvůli rekonstrukci zůstane celý komplex pro veřejnost uzavřen. "Původně měl zůstat zámek pro veřejnost v letošní sezóně zavřený, a to hlavně z důvodu zahájení oprav barokního mostu a pokračování řešení havárie tarasní zdi v ulici Pod Zámkem. Nakonec se zahájení těchto nezbytných prací přesunulo na příští rok a s naším hlavním dodavatelem Metrostavem, který má na starosti exteriérovou i interiérovou obnovu dosud nepřístupné horní části areálu, se podařilo najít řešení souběhu stavby a omezeného provozu zámku,“ říká Tomáš Wizovský. Oproti původním informacím a očekáváním zůstane zámek Bečov i nadále otevřený veřejnosti o říjnových víkendech a státním svátku. Opravený Pluhovský palác bude zpřístupněný od 26. listopadu do 12. prosince, a to vždy v pátek, sobotu a neděli od 9 do 16 hodin a poté také od během vánočních svátků od 26. do 31. prosince každý den.

Svatý Maur žil zřejmě ve 2. století, byl to benediktinský opat a po smrti se stal katolickým světcem. Relikviář s jeho ostatky si nechal na zakázku vyrobit příslušník bohatého rodu Rumigny, jenž založil benediktinský klášter v belgickém Florennes. Byl zhotoven pro ostatky svatého Jana Křtitele a svatého Maura, které získal biskup Gérard de Rumigny z katedrály v Remeši. V roce 1838 ho odkoupil tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontini a nechal ho opravit. Rodina Beaufort-Spontini vlastnila panství od roku 1813 do roku 1945.