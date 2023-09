Letošní práce na průtahy byly rozděleny do čtyř etap. Hotová je zatím jedna. Na karlovarském průtahu začala v pondělí 4. října druhá etapa oprav. Ředitelství silnic a dálnice Karlovy Vary (ŘSD) má na této rychlostní silnici naplánovány letos ještě další dvě, práce by měly být hotovy do konce října.

Na karlovarském průtahu začala druhá etapa oprav. Ve středu silničáři frézovali povrch nedaleko Baumaxu. | Video: Jana Kopecká

Pro mnoho motoristů je to nemalá dopravní komplikace. Vedoucí provozního úseku ŘSD Jiří Baloun má ale pro všechny motoristy dobrou zprávu. „Tím budou zásadní opravy na průtahu hotovy. Vydržet by mohly deset let,“ říká Baloun, který upozorňuje, že takto řádně se průtah nerekonstruoval minimálně deset let. S pracemi začalo ŘSD přitom už vloni. Celkem čtyři etapy, které stojí dohromady 34 milionů korun, na sebe navazují, a to tak, aby byl vždy zachován jeden jízdní pruh.

Hotový je úsek mezi Tuhnickým a Chebským mostem ve směru na Ostrov. Od 4. do 24. září budou silničáři pracovat v opačném směru. Poslední částí je pak lokalita u takzvaných Tescomostů, a to také v obou směrech.

Karlovaráka prý napadli cizinci, policie to neřeší. Zabývá se poplašnou zprávou

„Samozřejmě i nás mrzí, že tím působíme řidičům starosti, ale udělat se to muselo. Někde jsou tak poškozené úseky, že lokálně opravujeme i konstrukci vozovky. Začaly se nám tu tvořit nebezpečné výtluky včetně až síťových trhlin. Navíc jsme se dostali do skluzu s výběrovým řízením, a tak se nám posunul časový harmonogram až do září,“ vysvětluje šéf provozního úseku ŘSD.

Ten si zároveň posteskl, že se Karlovaráci stále nenaučili řádně na silnicích zipovat. „Kdyby zip dodržovali, hodně by se tím zrychlila plynulost dopravy. Co tím mám konkrétně na mysli? Pokud jako řidič vidím, že se budou dva pruhy sbíhat do jednoho, nezůstávám automaticky v tom, do něhož se bude doprava sbíhat. Auta mají využívat oba dva, tedy i ten předjíždějící, až do místa zúžení, a pak použít zipování. Takto si řidiči často myslí, že je ti v tom rychlejším pruhu předjíždějí, schválně je nepouštějí a tvoří se nám tak zbytečně několikakilometrové kolony,“ vysvětluje Baloun.

Zdroj: Jana Kopecká

Zatímco se na klasické rychlostní silnici rekonstruuje za dočasného dopravního omezení, kdy se vždy nechá jeden pruh v daném směru průjezdný, jiné je to u nájezdů a sjezdů, které také potřebují opravit. Jenomže ty se nevyhnou kompletním uzavírkám. Nejinak tomu bude i v případu strategického sjezdu z Rybář na průtah kolem Elite. „Sjezdy a nájezdy se snažíme ale dělat velmi rychle, bývá to i během dvou dnů. Velmi často na to volíme víkendy, abychom co nejvíce minimalizovali dopravní komplikace,“ uzavírá vedoucí provozního úseku karlovarského ŘSD.