Rychleji než podle původního harmonogramu postupuje Petr Diviš s postupnou a tolik očekávanou revitalizací celého areálu rezavého torza Mototechny v Karlových Varech. Své slovo, které dal městu Karlovy Vary, dodržel, a jen co získal do svého majetku potřebný pozemek pro výstavbu parkoviště, celý areál oplotil a zamezil tím tak pobytu nežádoucích osob. Ve velkém se také pustil do terénních úprav.

„Nad Mototechnou už jsme vytěžili velkou skládku, která pocházela nejen z průmyslové výroby, ale také od občanů. Navezli jsme sem zeminu a připravujeme místo pro parkoviště,“ říká majitel nejznámějšího rezavého skeletu v Karlových Varech.

Ten před prázdninami prozradil, že by zde ještě do konce letošního roku chtěl postavit alespoň stánky s občerstvením doplněné o příjemné venkovní posezení, které by mohla oživit i kulturní produkce. To je první etapa, kterou chce veřejnosti areál zpřístupnit. Samotná přestavba zchátralého torza je totiž běh na dlouhou trať a Diviš chce zatím nabídnout lidem něco z mála toho velkého potenciálu, který tento areál nabízí. Chce tak i mezitím zjistit, co sem bude Karlovaráky táhnout.

K tomu, aby zde stánky a posezení mohl umístit, ale potřebuje kompletní inženýrské sítě. V tom je zatím menší komplikace. „Hledáme kanalizaci. Pokud se ukáže, že bude funkční, tak do zimy bychom tyto plány stihnout mohli. V opačném případě se realizace zdrží,“ vysvětluje podnikatel.

Ten stále také neví, jak je to se statikou určitých částí skeletu. Tou jsou patky, u nichž není zřejmé, zda byly skutečně postaveny podle projektové dokumentace. „Budeme zde dělat sondy. Potřebujeme to i proto, že uvažujeme o přístavbě dalšího patra, což nám územní plán umožňuje. Statika musí tak vydržet i tento případný záměr,“ dodal Diviš.

Práce v Mototechně pokračují. Vyrovnává se terén pro parkoviště | Video: Kopecká Jana

Na začátku června uvedl, že objekty, které chce postavit na travnaté ploše po levé straně, jsou mobilní a dají se řešit poměrně rychle. „Chceme z této části udělat příjemné místo, kde mohou lidé trávit čas třeba i při čekání na autobus. Může tu být fastfood, kavárna. Je to zkouška, když se osvědčí, že lidé mají o tento prostor zájem, mohou tu tyto stánky zůstat. Neznáme recept, co bude fungovat. Jestli to bude mít dobrou odezvu a lidi sem přitáhneme, tak to můžeme rozšířit, protože pak se mohou objevit i další zájemci, kteří by zde chtěli mít svou provozovnu,“ poznamenal před prázdninami majitel Mototechny.