Praktickým lékařům hejtmanství pomůže. Dotací na technologie

Karlovarský kraj - Elektronické recepty se staly doslova noční můrou pro praktické lékaře. Především ti starší venkovští lékaři v meších obcích v regionu zavedení e-receptů kritizují a v krajním případě jsou rozhodnuti ordinace zavřít.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Toho se zase obává hejtmanství, a už od příštího roku se proto rozhodlo vyhlásit nový dotační titul na vybavení ordinací praktických lékařů a pediatrů například počítači, tiskárnami, ale i připojením k internetu. Podle kraje lékaři v malých obcích nemají informační technologie.

„V našem kraji je věkový průměr praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost skoro šedesát let. Dokážu si představit, že vybavit ordinaci novou technikou, aby mohli vystavit e-recept, je pro ně komplikované. Zvlášť když někteří z praktiků zajíždějí ordinovat do několika obcí. Naším hlavním cílem je zabránit uzavírání ordinací v obcích Karlovarského kraje. Chceme jim tuto situaci ulehčit a poskytnout příspěvek na nejnutnější vybavení. Přesněji řečeno, dotace bude určena pro vybavení ordinací výhradně praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost, kteří působí v obcích s počtem obyvatel do třech tisíc,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš (ODS).



Dodal, že takových lékařů je v regionu přibližně sedmdesát. „O příspěvek bude moci požádat pouze obec, na jejímž území lékař svou praxi vykonává,“ vysvětlil podmínky přiznání této dotace krajský radní Bureš. Její výše činí maximálně 35 tisíc korun včetně DPH na jednoho lékaře. Obec následně poskytne informační technologie lékaři bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce. V případě, že na svém jednání 1. listopadu schválí krajské zastupitelstvo vyhlášení tohoto dotačního titulu, mohly by obce žádat o příspěvek na vybavení pro praktické lékaře ještě na počátku prosince letošního roku.



„Počítáme s tím, že vyplacení finančních prostředků obci na informační technologie pro lékaře bude možné i zpětně, tedy od 1. října,“ dodal krajský radní Jan Bureš. „Pomoc od kraje vítám,“ uvedl k záměru jeden z lékařů.