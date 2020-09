Prameny prodají pozemky

Podpis kupní smlouvy na prodej pozemků s vrty schválili zastupitelé Pramenů. Pozemky prodali svému věřiteli za více než 22 milionů korun. To by mělo zajistit odblokování účtů a Prameny by mohly začít hospodařit stejně jako každá jiná obec.

Obec Prameny | Foto: Deník / Jana Bežáková