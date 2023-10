Michala Baláže, který se stal vloni jáchymovským starostou coby bývalý opoziční zastupitel, nahradil ve funkci na velmi vyhroceném jednání Jiří Kaucký.

Prasata! Hovada! Znělo v Jáchymově. Výměně na radnici přihlížela policie | Video: Kopecká Jana

Tak bouřlivé jednání zastupitelstva, které se konalo ve středu večer v Jáchymově, snad Karlovarský kraj ještě nezažil. Odvolání starosty Michala Baláže (Jáchymov v obrazech - JvO) provázely nadávky a na jednání musela být dokonce přivolána Policie České republiky.

Předsedající a stále úřadující starosta i ostatní řečnící zastupitelé při vyhrocené atmosféře opakovaně porušovali jednací řád. Odvolaný starosta ani neuvolnil předsednické místo svému rivalovi. A tak se také stalo, že diskuse, která je určená výhradně jen zastupitelům, se za podpory Baláže zúčastnil i rozbouřený dav diváků. „Hovada! Vy jste normální prasata! Vy být můj syn, tak do rána nevydržíte! Kéž by vás, kteří jste pro to zvedli ruku, zavřeli!“ křičeli obhájci Baláže. „Lháři! To sis pozval dobrý kompars. Drž hubu!“ kontrovala slabší protistrana.

Zdroj: Kopecká Jana

Jednání přihlíželo kolem dvou seti obyvatel, z nichž většina patřila na stranu odvolávaného starosty. Ten velmi vážnou situaci v sále nedokázal zklidnit. Baláž byl do funkce zvolen vloni na podzim, kdy volby vyhrála dosavadní opozice a na radnici tak usedli zástupci JvO a Náš Jáchymov (NŠ). Ti se netajili svým tvrdým postojem vůči velkým developerským záměrům, zatímco dosluhující vedení, které skončilo v loňském říjnu v opozici, nemělo potíž přiznat, že jim jsou naopak nakloněni.

Zlom v nové koalici nastal na sklonku léta, kdy se poprvé dostaly na veřejnost konkrétnější informace o výstavbě apartmánových domů na místě bývalého komunistického lágru pro politické vězně v lokalitě Bratrství. Konalo se kvůli tomu zastupitelstvo, kde se řešila možná otázka referenda. Na jednání ale starosta nedokázal řádně obhájit, proč s developerem nekomunikuje, jak se zavázal. Pár dnů nato opozice oznámila, že svolává mimořádné zastupitelstvo kvůli odvolání vedení města. Svoji podporu k překvapení voličů a koaličních zastupitelů našla v místostarostce Ladě Baranek Lapinové (NŠ). Ta na středečním jednání nedokázala vysvětlit tak náhlý politický zvrat. Zatímco Baláž byl odvolán, ona zůstává ve funkci.

„Proč tě chceme odvolat? Protože se bojím jít po ulici a protože mě nebaví poslouchat řeči, že ty patříš na tu stranu a ten zase na takovou,“ vysvětloval důvody k odvolání nově zvolený starosta Jiří Kaucký. „Co jste pro nás za těch 16 let udělali? Pro všechno, hřebíky i maso musíme jezdit až do Ostrova. Ani pro mládež tady nic není,“ ozvala se žena, která patřila na stranu Baláže, a která někdejšímu vedení vyčetla, že v srdci Krušnohoří nejsou žádné obchody ani služby. „Ano, máte pravdu, že tady obchody nejsou, ale budovaly jsme opěrné zdi, opravovali jsme silnice,“ obhajoval se Kaucký, který je v zastupitelstvu už 16 let. „To vy rozdělujete společnost, a to daleko více než my. Jenomže tady to není jen o tom, tady je to o jednom přeběhlíkovi, který zradil své voliče a zradil i sám sebe,“ vmetl Kauckému a Lapinové Baláž. „Je to politická změna,“ bránil se Kaucký.

Veřejnost se chtěla od místostarostky dozvědět její změnu. „Nechápu, kde se ve vás bere tolik nenávisti a hněvu,“ kontrovala na to Baranek Lapinová. „My jsme voliči člověka, kterému jsme věřili. Jste zrádkyně a nikdo vás tam už nechce,“ reagoval na to rozhněvaný dav. „A jak víte, že to tak dál dělat nebudu?“ odvětila místostarostka a dodala: „Jestli takhle budou vypadat všechna zastupitelstva, tak haleluja.“

Vyhrocená atmosféra se přenesla i mezi rozdělené tábory, které se vzájemně začaly urážet. „Kolik sis dal piv, než jsi sem šel? Drž hubu! Nechceš už přestat, co to tady předvádíš?!“ ozývalo se z publika.

Nová vládnoucí koalice vedle nového starosty Kauckého a staronové starostky Lapinová, která ani nebyla z funkce odvolána, si dále zvolila i druhého místostarostu. Tím se stal někdejší místostarosta a mnohaletý zastupitel František Holý. „Proč dva na tak malé město? Proč si jich rovnou nezvolíte víc?“ vyčítali lidé nové koalici.