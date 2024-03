Pravidelná letecká linka mezi Karlovými Vary a Tel Avivem zahájí provoz 23. května a bude létat každý čtvrtek až do 31. října. Linku bude provozovat společnost Corendon Airlines, a to pomocí letadel A320 svého smluvního partnera, kyperské TUS Airways.

Karlovarské letiště. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Přílet na karlovarské letiště bude vždy ve 20.10 hodin místního času a odlet ve 21.10 hodin. Číslo letu je XR441 pro lety do Karlových Varů a XR442 pro lety z Karlových Varů do Tel Avivu. Společnost Overseas Travel zahájila online prodej letenek prostřednictvím internetových letenkových serverů Kiwi, Kayak, Skyscanner a dalších.

„Overseas Travel věří, že si tato linka rychle najde své klienty jak v Izraeli, tak v karlovarském regionu. Přímý let umožní, aby se izraelští turisté dostali napřímo do překrásného UNESCO lázeňského trojúhelníku a zvýší to jejich cestovní komfort. Pro české turisty a businessmany tato linka rozšíří škálu možností, jak se mezi oběma zeměmi letecky pohybovat,” říká Pini Kariner, CEO Overseas Travel.

Hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka těší, že po několikaleté pauze začne z karlovarského letiště opět létat pravidelná linka. "Pro kraj je to skvělá zpráva a já pevně věřím, že se tím pro nás zvýší objem incomingového turismu,” dodal hejtman. "Každá další linka, která rozšíří provoz na karlovarském letišti, je pro nás samozřejmě důležitá. I když máme pochopitelně zájem o příjezd turistů do Karlovarského kraje, tak je určitě dobře, že si naši zájemci o lety do Izraele budou moci zakoupit letenky a využít služeb karlovarského letiště,“ doplnil krajský zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš. „Za letiště se velmi těšíme na naši letošní pravidelnou linku do Izraele a věříme, že je to první vlaštovka ohlašující zvýšení provozu v tomto segmentu na našem letišti“ sdělila Alice Justina Undus, jednatelka Letiště Karlovy Vary.