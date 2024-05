Výjimečný dárek dostal karlovarský právník Ronald Němec, který v sobotu 25. května oslaví 43 let, ke svým narozeninám.

Získal totiž ocenění právník roku, a to ve zvláštní kategorii Pro bono, což označuje praxi advokátů, jež vykonávají své služby pro klienty zdarma. Na prestižní ocenění ho nominovala karlovarská agentura pro domácí péči Ladara.

„Právníkem roku se můžete stát několikrát, ale jen jednou za život můžete získat cenu pro právníka v kategorii Pro bono. Je to nesmírná čest a samozřejmě si toho nesmírně vážím. Je to i cena pro mou ženu Veroniku, která je mou velkou oporou,“ komentuje ocenění karlovarský právník, který má se svou ženou tři děti, žije v Jenišově u Karlových Varů. Jeho otcem byl známý karlovarský patriot Otto Němec, a není žádným tajemstvím, že je silně věřící. Má velmi blízký vztah ke kardinálu Dominiku Dukovi, jehož je osobním advokátem. Ten mu udělil medaili za odvážné hájení práva a cti katolické církve i jejího zakladatele.

Domnívá se, že cenu získal nejen za pomoc Ladaře. "Asi za to mohou tři skutečnosti. Předně je to za pomoc agentuře Ladara, která mě nominovala. Zastupuji ji už 15 let zdarma a stejně tak všechny její klienty, kteří potřebují advokátní služby. Protože jde v mnohých případech o starší lidi, potřebují pomoc s převodem majetku a například i se sepsáním poslední vůle,“ říká právník.

Ronald Němec.Zdroj: Archiv Ronalda Němce

Na konci února před dvěma lety vybudoval jako první whatsappovou skupinu, která sdružila lidi v Karlových Varech, jež mohli v dané chvíli co nejvíce pomoci lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. „A třetím momentem je známý případ Gjona Perdedaje, kosovského Albánce, jenž před mnoha lety pomohl jedné staré paní v Praze, kterou chtěl přepadnout lupič. Ten Perdedaje napadl, v podstatě mu podřízl krk. Útok sice přežil, ale měl pro něj vážné následky. Ochrnul, přestal mluvit, jeho úraz měl dopad i na činnost mozku a jeho život nabral špatný směr, skončil na ulici s exekucemi, nedostával ani sociální dávky,“ vzpomíná Němec, který Perdedajemu vymohl na státu nejprve invalidní důchod a dávky v hmotné nouzi, které nedostával dlouhých dvanáct let, a následně dokázal, že byl jeho klientovi zvýšen také invalidní důchod.

„S udělením ceny v kategorii Pro bono jsem získal i finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun. Její polovinu jsem se rozhodl věnovat Ladaře, konkrétně sestřičkám, kterým zaplatím wellness lázně. Chtěl bych jim poděkovat stejně jako i mnohým úřednicím z karlovarského magistrátu, které mi během mé praxe vycházejí vstříc,“ uzavírá advokát.