I když v tu dobu ve Svatošském ráji pobýval školní výlet, nikomu se naštěstí nic nestalo. „Záležitost vyšetřuje policie,“ uvedl pro Deník právník Jelínek.

Není to poprvé, co mu shořel jeho majetek. Asi před deseti lety mu vzplála stáj, která stojí na oblíbené cestě z Doubí do Svatošských skal. Záležitost se tehdy nedořešila.

Jelínek patří k velkým kritikům nedemokratických politických stran, ale nemá problém upozornit také na kontroverzní aktivity svých kolegů. Byl jedním z prvních, který se pokusil před lety rozkrýt pavučinu kontaktů na Právnické fakultě v Plzni, kde se měly rozdávat tituly, a to v souvislosti s kauzou konkurzu golfového hřiště v Cihelnách. Ve sporu je s řadou karlovarských podnikatelů. V poslední době na sebe upozornil nejen jako velký odpůrce ruského režimu a zastánce Ukrajiny, ale také prohlášením na sociálních sítích o Jindřichu Rajchlovi, právníkovi a zakladateli hnutí PRO, kterého označil slovem „führer“ a ve svých komentářích pak přidal i slovní spojení „Heil Rajchl“. Advokátní komora za tyto výroky karlovarského právníka potrestala půlročním zákazem činnosti. Rozhodnutí není pravomocné a Jelínek se proti němu může odvolat. „Lhůta na odvolání ještě neskončila. Využít ji může nejen pan doktor Jelínek, ale i kárný žalobce, zatím tak ani jeden neučinil,“ informovala v pondělí 13. května mluvčí Advokátní komory Iva Chaloupková.

Je to pár dní, co s Jelínkem vyšel velký rozhovor na portálu Hlídací pes, kde upozorňuje na nestandardní vztahy na Karlovarsku, na prorůstající mafii. „My tu v regionu žijeme skoro mimo právní systém, v komplexu vztahů, konexí a peněz, za které si koupíte kohokoliv a cokoliv a žádný policista nebo novinář nepomůže. Naopak,“ citoval server advokáta. Daný článek nyní silně Karlovými Vary rezonuje.

„Auta vzplála v noci na neděli. Nikdo to nezaregistroval, naštěstí se nikomu nic nestalo. Shořela na prach,“ upřesnil karlovarský právník. „Co mi shořela stáj, to už je hodně dávno,“ dodal Jelínek, který nemůže být v současné době sdílnější.