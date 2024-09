Začátek letošního školního roku není letos v Karlových Varech až tak běžný jako v předešlých letech. Hned dvě zdejší školy například letos slaví významné jubileum. A navíc mnohé z nich mají nové ředitele. Tím je nejen První české gymnázium v Karlových Varech, které už brzy oslaví 100 let od svého založení a kde na postu ředitele Zdeňka Papeže vystřídal Dušan Kondel, ale nové vedení má po velké kritice veřejnosti i opozice také Základní škola Poštovní, Základní škola jazyků a Základní škola Komenského.

„Letos jsme na našich školách uvítali 504 prvňáčků,“ uvádí mluvčí magistrátu Jan Kopál. „To znamená, že město věnovalo 504 tisíc korun na takzvané pastelkovné, na každého prvňáčka přispíváme tisícovkou. Peníze dáváme rovnou školám, které je využijí na nákup školních potřeb,“ doplňuje mluvčí Kopál.

Už po 120 letos své brány žákům otevřela Základní škola Dukelských hrdinů, která své významné jubileum oslavila už vloni v květnu velkou školní akademií v Thermalu. Byla dokončena v roce 1904 a začala tehdy sloužit jako III. obecná a II. měšťanská škola.

Na své velké oslavy se chystá karlovarské gymnázium. Ty se konají ve stejný termín jako krajské volby, a to už v sobotu 21. září. „Na sobotu 21. září plánujeme průvod, který by měl vyjít v 10 hodin od Grandhotelu Pupp se zastávkou u Tržní kolonády, kde se případně přidají další absolventi. Do Thermalu, kde bude již od 10 hodin probíhat akreditace, dorazí průvod kolem 11. hodiny. Následovat bude od 12 hodin ve Velkém sále komponovaný pořad „Jedna škola, sto let, tisíce příběhů“, v němž vystoupí žáci, učitelé a hosté. Akreditovaní účastníci získají vstupenku podle ročníku maturity a třídy,“ informuje škola své absolventy prostřednictvím webových stránek gymnázia.

Od 14 hodin je pak naplánován program přímo v areálu školy v Drahovicích, kde bývalí studenti budou moci například opět ochutnat oběd ve školní jídelně. Venku se pak uskuteční velká Gardenparty 100 s hudbou a občerstvením. „Pokud vyznění této akce podtrhnete oblečením z doby svého studia, nebo aspoň kloboukem či rukavičkami, bude to moc pěkné,“ vyzývá své studenty vedení školy.