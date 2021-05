Vyjádření krajského předsedy TOP 09 Karlovarského kraje Lukáše Otyse, ke kauze poslance Dominika Feriho, který je nařčen ze sexuálního násilí.

Dominik Feri | Foto: Deník / Klára Cvrčková

"Dominik se k situaci jako politik postavil správně a vyvodil defacto okamžitě osobní zodpovědnost, kdy rezignoval na mandát poslance a nebude kandidovat v nadcházejících volbách. Za to mu patří dík. Mnozí vládní politici by si měli vzít příklad a udělat totéž. Dominik je ale také občan a platí presumpce neviny do doby než skončí vyšetřování a rozhodne nezávislý soud," uvedl Lukáš Otys.