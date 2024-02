Vzhled karlovarských předzahrádek nově řeší soubor pravidel, který vypracovala Kancelář architektury města.

Už žádný chaos, záplava barev, ohromné a nevhodné markýzy a reklamní smog. Předzahrádky karlovarských restaurací budou mít jednotný design. Rozhodli o tom karlovarští radní. „Pokud někdo nebude splňovat nová pravidla, povolení o umístění předzahrádky nedostane,“ uvedl mluvčí radnice Jan Kopál.

Provozovatele restaurací ale náměstek primátorky Martin Dušek (ANO) uklidňuje, že i když radní pravidla schválili, letošní rok bude přechodovým obdobím. „Do konce letošního roku tak mají podnikatelé čas na úpravu stávajících předzahrádek. Jednotná pravidla budou platit pět let. My samozřejmě chceme, aby město žilo a aby tu předzahrádky byly, ale chceme regulovat jejich provedení, tvar, velikost, ale i třeba barevnou škálu, aby to bylo v jednotném tónu,“ doplnil náměstek Dušek.

Pravidla jsou zanesena do dokumentu, který vypracovala Kancelář architektury města (KAM). Ten řeší nejen nevhodnost různých reklamních poutačů hrajícími barvami, ale i nevhodné podesty, markýzy, které často zasahují do korun sousedních stromů, nebo zakrývají reprezentativní domy v památkové rezervaci. Architekti v dokumentu upozorňují i na nevhodné mobiliáře, ať už je to nábytek nebo květináče, vadí jim ovšem i ohraničení plexisklem mimo zimní sezónu.

Ucelený materiál KAM s obrazovou přílohou říká, co je v lázeňském městě vhodné, co naopak ne. „Chtěli bychom, aby předzahrákdy byly vzdušnější a měly lehčí tóny. Pravidly řešíme i reklamní smog,“ konstatoval Dušek.

Jak dodal náměstek Miroslav Vaněk (Karlovaráci) KAM bude k pravidlům přistupovat citlivě. „Podnikatelé mají téměř rok na to, aby se pravidla uvedla do provozu. Budou je ale muset respektovat,“ uzavřel náměstek Vaněk.

Nově schválená pravidla budou zveřejněna na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary a KAM.

Na pozemcích ve vlastnictví statutárního města je v sezoně umístěno přibližně 80 restauračních předzahrádek. Jejich vzhled řešilo vedení města už v minulosti, kdy v roce 2014 bylo rozhodnuto o nutnosti regulace jejich vzhledu a podmínek umísťování. Radní tak následně schvalovali technické podmínky pro umísťování a provedení restauračních předzahrádek na území města, poprvé to bylo na období od 1. března 2015 do 31. prosince 2019.