Pozor! Karlovaráky čekají dny pevných nervů. Přejezd v Tuhnicích se uzavírá

Už o tomto víkendu, a to v neděli 19. listopadu, se kvůli opravě uzavírá železniční přejezd v karlovarských Tuhnicích. Práce tam potrvají až do 28. listopadu. Jaké to je, když zůstane železniční přejezd mimo provoz, a to jen na pár hodin, se mohli Karlovaráci přesvědčit 2. října, kdy přímo v tomto prostoru vykolejil nákladní vlak převážející kamení na stavbu. V Karlových Varech v tu chvíli zcela zkolabovala doprava.

Karlovarské řidiče čeká zkouška ohněm. Na týden se uzavře přejezd v Tuhnicích | Video: Kopecká Jana