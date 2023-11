Cesta od Tuhnického mostu k Becherovce trvala po osmé hodině ranní dvacet minut. Dopravní policisté od pondělního rána neustále monitorují situaci v krajském městě, kde může dojít k zácpám kvůli uzavřenému železničnímu přejezdu v Tuhnicích. Kvůli přestavbě je mimo provoz od neděle 19. listopadu a karlovarská veřejnost se oprávněně dopředu obávala dopravního kolapsu. Situace do pondělního dopoledne zatím nebyla ale natolik výrazně dramatická, aby si vyžádala operativní řešení.

Uzavřený přejezd: Situaci sledují policisté. Případně budou řídit dopravu sami | Video: Kopecká Jana

Nejhůře bylo ráno před 8. hodinou, kdy se ucpávaly Rybáře, doprava houstla i na průtahu. Redakce Deníku se vydala po 8. hodině do kolony, která se utvořila na průtahu v části mezi Tuhnickým a Chebským mostem. Přesto, že šlo o ranní špičku, cesta od kruhového objezdu pod průtahem u Tuhnického mostu až po semafory u Becherovky poblíž Chebského mostu, trvala dvacet minut.

Ačkoliv je uzavírka označená na řadě míst ve městě a dopravních uzlů, i tak se našlo několik zbloudilých řidičů, kteří chtěli Tuhnicemi projet. U Penny se pak museli obracet.

„Naši dopravní policisté jsou v terénu, projíždějí městem, a sledují situaci. Pokud by začala doprava kolabovat, jsou po dohodě s magistrátem města připraveni vypnout světelné značení na křižovatce u Chebského mostu a dopravu budou řídit sami. Zatím k tomu ale nebyl důvod,“ komentoval stav mluvčí policie Jakub Kopřiva.

„Možností, jak se dostat do centra města, je více. Vyzýváme řidiče, aby při cestě do centra Karlových Varů nevyužívali pouze trasu přes Chebský most. Je možné využít i jiné trasy jako například Sokolovskou ulici a směrem do centra pokračovat přes Ostrovský most. Další z možností je projet průtah města až ke sjezdu do karlovarských Drahovic. Pro opačný směr platí podobné doporučení. Apelujeme na řidiče, aby nevyužívali pouze most v Tuhnicích. Další možností, jak se dostat do centra Karlových Varů jsou Dvorský či Doubský most,“ upozornil jeho kolega Jan Bílek.

Mnozí rodiče, jejichž děti docházejí do školních zařízeních v centru města, se uzavření přejezdu obávali. „Pondělí bylo bez naštěstí nakonec bez problémů. Jen pár dětí uvízlo v zácpě. Myslím, že jsme to zvládli, a to i díky tomu, že s tím rodiče počítali a vyrazili do školy dřív,“ reagoval Karel Fiala, ředitel Základní školy Poštovní v Tuhnicích, kam během uzavření přejezdu bude zajíždět městský autobus s označením X.

Železniční přejezd má být uzavřen až do 28. listopadu, kdy se zprovozní i zrekonstruovaná křižovatka ulic Západní a Šumavská. „Přejezd projde po stavební stránce kompletně opravou a bude vybaven technologií, která zajistí dlouhodobou stabilitu a kvalitu přejezdové konstrukce. Součástí prací je i oprava přechodů pro pěší. Stupeň zabezpečení přejezdu se v rámci této akce nemění. Oprava návazných úseků pozemní komunikace nebo chodníků je v režii města,“ vysvětlil už před časem mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

