Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou hostil od pátečního rána konferenci k 625 letům města, která nesla titul Milníky a omylníky. V úvodu konference hejtman Petr Kulhánek předal ocenění Mistr rukodělné výroby Karlovarského kraje pro rok 2024 místnímu kováři Ivo Rudolfovi. V novodobé historii je to poprvé, kdy kraj takové ocenění udělil. „Také já mám zde na státní hradě Bečov jeden milník, před dvaceti jedna lety jsem se tady oženil. A nebyl to omylník, protože manželství trvá, a dokonce zde vidím toho, kdo se pod to podepsal,“ sdělil o sobě hejtman těsně před zveřejněním jména oceněného s tím, že jde o obnovenou tradici.

Mistr kovář, Ivo Rudolf neskrýval překvapení. „Měl jsem smíšené pocity. Z mého okolí to vůbec nikdo neprozradil, a já to nevěděl a byl to pro mne velice silný zážitek. Bylo to mistrovsky utajeno,“ sdělil Deníku kovář. Prozradil nám ale i jistou lítost. „Kraj mi udělil takové ocenění, a přitom se sem od nich ani nikdo nepřijel do kovárny podívat,“ podivil se.

Kastelán zámku nechal u kováře vyrobit měděný tubus pro uchování vzkazů a dokumentů pro budoucí generace. „To byla ta záminka, abych na konferenci přišel, a nešel jsem tam v montérkách,“ usmíval se Rudolf. Kovář už ví, kde ocenění bude mít své místo. „Od kamarádů kovářů jsem dostal plaketu, medaili, a ta spolu s listinou s oceněním bude viset v ateliéru nad kovárnou. Přidám je k dalším oceněním, co jsem obdržel už před lety.“

Kdo zavítá do Bečova, může tam kovářské řemeslo obdivovat a nahlédnout, jak se taková díla kovají. „Jde o celoroční práci pořadatelů, a každý kdo přijede nebude litovat. Půjde o silný zážitek. Kovat budeme až do sobotní půlnoci a noční kování má svojí neopakovatelnou atmosféru,“ dodal oceněný Ivo Rudolf z Vodné.

Dny evropského dědictví se konají v Bečově o víkendu jak na zámku ve městě i v místní botanické zahradě.

