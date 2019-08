Na ní se totiž na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy z roku 2013, kdy provedlo změny ve svém pojetí vysokokapacitních komunikací, mělo jezdit jen rychlostí 110 kilometrů v hodině. Navíc se měla zúžitsilnice z 25,5 na 21,5 metru. Hejtmanka apelovala na vládu, aby toto rozhodnutí změnila.

Vláda se včera vydala na prohlídku rozestavěné D6. U Krušovic se ministři potkali s hejtmankou. „Premiér Babiš na místě uvedl, že D6 musí mít veškeré parametry dálnice, a na základě toho vyzval ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, aby ihned stanovisko změnil a řešil to s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ informovala mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Takové rozhodnutí musí ale ještě schválit vláda.

„Chtěla bych moc poděkovat panu premiérovi za pochopení celé situace a předání pokynu k okamžité nápravě. Karlovarský kraj čeká na dokončení dálnice do Prahy mnoho let a zaslouží si v celém úseku odpovídající dálniční spojení,“ reagovala Mračková Vildumetzová.

Starostové měst a obcí, které sousedí s plánovanou D6, jsou z této zprávy nadšeni. „Co na to můžu říci? Jedině to, že to je skvělé. Sto třicet je lepší než sto deset,“ konstatoval Miroslav Egert, starosta Bochova. Doufá, že nakonec bude přehodnocena i stavba křižovatky u bochovské čerpací stanice, která se nachází na místě plánované D6, a to podle požadavků města.