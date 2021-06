Karlovy Vary - Jako nadbytečné se jeví vedení karlovarského magistrátu přemostění na stadionu AC Start, které v dobách komunismu sloužilo především jako slavobrána, například i pro pořádání Spartakiády. Nejen přemostění ale i tribuny jsou na sportovním stadionu v havarijním stavu. Na zásadní přestavbu scházejí ovšem peníze. Vedení města stále také řeší, jak bude areál vypadat. Uvažuje se totiž o jeho propojení se sousední KV Arenou.

Radnice nyní usiluje o získání dotací alespoň na revitalizaci samotné sportovní plochy. Pokud ji město nezíská, udělá se jen to nejnutnější, aby se odstranily největší problémy.

"Už jsme se domlouvali s uživateli, aby na stadionu AC Start neplánovali v požadované době žádné akce. Potřebujeme mít areál volný, kdybychom byli v žádosti o dotaci úspěšní. Pokud budeme, na podzim začneme a na jaře bychom měli být hotoví," uvedl náměstek primátorky Josef Kopfstein.

Revitalizace má stát kolem 30 milionů korun, přičemž dotace by měla pokrýt 70 procent nákladů. "Za tyto peníze vyměníme tartan na běžecké osmidráze a obnovíme také travnaté plochy. Potřebujeme obnovit sportovní plochu, protože uživatelé stadionu zde chtějí pořádat republikové soutěže," vysvětlil Kopfstein s tím, že stávající tartan už přestává být navíc bezpečný. Nový trávník nebude překážkou v pořádání koncertů, které se tam konají.

Podle náměstka Kopfsteina vedení města předpokládá, že se bude pokračovat i v obnově tribun. Ty už přestaly být bezpečné dávno. "Počítáme s tím, že se sundá most mezi tribunami, který je dnes už zbytečný," dodal náměstek primátorky.

Vedení magistrátu už delší dobu řeší celou koncepci sportovního zázemí v této lokalitě, která je z velké části zastavěna už čtyřmi objekty KV Areny. Zchátralý stadion AC Startu je spíše ostudou. Jedním z návrhů je třeba proto i to, že by AC Start v budoucnu spadal právě pod KV Arenu. Počítalo se i s tím, že by se stadion směrem k multifunkčnímu centru měl více otevřít.