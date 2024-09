Přes Americký most v Chebu mohou opět auta i chodci. Rekonstrukce je hotová

Pavla Sofilkaničová dnes 08:46

Po několikaměsíční rekonstrukci je Americký most přes řeku Ohři u Kulturního centra Svoboda v Chebu opět plně v provozu. Celková investice do rekonstrukce dosáhla přibližně 18 milionů korun. Most nyní opět slouží jak automobilům, tak pěším, což výrazně ulehčí dopravní situaci v oblasti a poskytne bezpečnější přechod přes řeku Ohři.