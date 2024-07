Alena Nová dnes 09:09

Sanitky budou vozit pacienty nejkratší cestou do nejbližšího zdravotnického zařízení, a to bez ohledu zda je to v Česku nebo Německu. To je jeden ze závěrů jednání Rady pro přeshraniční spolupráci Bavorsko-Česko, tentokrát v podobě přeshraničního kongresu a za účasti předsedy vlády ČR Petra Fialy a předsedy vlády Svobodného státu Bavorsko Markuse Södera, které se konalo nedávno v Chamu.