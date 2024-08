„Přestavěný objekt bude sloužit potřebám nemocnice, která bude nabízet volné bydlení v rámci zaměstnaneckých benefitů. Posouváme se tak zase o kus dál v naší snaze pomoci nemocnici získat chybějící a pro její chod naprosto klíčový personál,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger s tím, že ve stanovené lhůtě obdržel kraj celkem 5 nabídek, přičemž o vítězi rozhodla ekonomická výhodnost podané nabídky. Investice do projektové přípravy vyjde kraj na téměř 3 miliony korun.

Bytový dům, který vznikne plánovanou přestavbou, se nachází ve Vítězné ulici v centru Karlových Varů. Do Karlovarské krajské nemocnice, jež je v docházkové vzdálenosti, to budou mít jeho obyvatelé velmi blízko. Kromě bytových jednotek pro studenty, stážisty a budoucí lékaře, by součástí objektu měla být i zdravotní ambulance se dvěma pracovišti, případně školícími místnostmi a lékárnou. Navrženy jsou také plochy pro parkovací stání a chybět by neměla ani nabíjecí stanice pro elektromobily. Celkově by investice do přestavby transfuzní stanice měla podle odhadů vyjít na bezmála 64 milionů korun. Na realizaci projektu chce kraj získat prostředky z dotačních programů, zbytek pak uhradí ze svého rozpočtu.