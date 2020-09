I když ses přestavbou dopravního terminálu Městské tržnice v Karlových Varech mělo začít ještě do konce letošního září, aby město nepřišlo o možnost čerpání dotace z programu IPRÚ, vše je nakonec jinak. Kvůli koronaviru může město termín odložit. Posunul se až na konec roku 2023.

Velké zdržení navíc způsobily i komplikace s projektovou dokumentací ještě před letními prázdninami. Podle zhotovitele původní dokumentace by totiž jen zastřešení hlavního nástupiště stálo víc, než kolik vedení magistrátu předpokládá za přestavění celé lokality. „Cena naprosto neodpovídala našim představám,“ konstatoval první náměstek primátorky Tomáš Trtek. Proto radnice nyní vypíše na projekt novou soutěž. „Předpokladem je, že se do ní vejdou jak ekonomické, tak i technické parametry. Do konce letošního roku bychom pak chtěli vyhlásit výběrové řízení na realizaci,“ doplnil náměstek primátorky Petr Bursík s tím, že příští rok by měla začít samotná rekonstrukce. Vedení radnice také počítá s revitalizací nedalekého tržiště ve Varšavské ulici. „Chceme tam vrátit zeleň a celou plochu více zkulturnit. Nový povrch dostanou i komunikace,“ upřesnil Bursík. Dodal, že na konkrétním řešení se bude podílet i Správa lázeňských parků. Jasno by mělo být do konce roku.