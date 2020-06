Rok, možná rok a půl bude trvat, než majitel zchátralého a problémového pivovaru v karlovarské čtvrti Rybáře, společnost AF Company, za níž stojí podnikatel Alisher Kasymov, bude moci přistoupit k zahájení územního řízení.

Takto by podle projektantů mohl vypadat areál pivovaru po jeho přestavbě. Vizualizace: AF Company | Foto: Deník / Redakce

Je podstatné pro zahájení stavby. „V současnosti pracujeme na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Řadu měsíců potrvá, než ji předložíme ke schválení,“ říká projektový manažer investora Miroslav Příkop. Loni v říjnu to přitom ještě vypadalo, že by se mohlo začít stavět už letos na podzim. „Naším cílem je, aby byl projekt co nejefektivnější. Budeme muset kvůli koronaviru stlačit ceny prodávaných bytů hodně dolů. V jejich ceně se ale přitom odráží náklady celé výstavby,“ dodává Příkop. V rámci první etapy by mělo být postaveno 140 bytů. V komplexu se počítá i se službami, supermarketem a parkovištěm.