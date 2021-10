Jinak nebo vůbec nezakreslené sítě v původních plánech jsou důvodem, proč se ještě letos nezačne s výměnou přežilých přístřešků na dopravním terminálu Městské tržnice v Karlových Varech. Kvůli této komplikaci se totiž město, zhotovitel - Silnice Topolany a Dopravní podnik Karlovy Vary dohodli na změně harmonogramu prací. První etapa už měla být totiž hotová 20. září, odhalené kabely ale rekonstrukci zbrzdily. Na první měla navázat druhá, v rámci níž mělo dojít právě na přístřešky.

"Minulý týden se uskutečnilo jednání o tom, jak vyřešit zdržení stavby zapříčiněné vynucenými přeložkami středotlakého plynovodu a kanalizace, které byly v místě stavby vedeny jinak, než ukazovala jejich dokumentace. Kvůli tomu se práce musely dočasně v určitých úsecích pozastavit, než správci sítí závadný stav napravili. Zhotovitel Silnice Topolany kvůli tomu nemohl dodržet harmonogram, podle kterého měla být první etapa hotova do 20. září a celá rekonstrukce do začátku příštího roku," říká karlovarský radní Martin Dušek.

Vedení radnice se s firmou dohodlo, že se letos dokončí první etapa, která zahrnuje právě rekonstruovanou část Varšavské, slepý úsek Horovy ulice k přechodu se semafory a dolní konec ulice Zeyerovy. "Zároveň se ještě letos také provede třetí etapa, v níž se řeší část Jugoslávské ulice a její křižovatka s Varšavskou a část Horovy ulice od Varšavské dolů na světelnou křižovatku ve tvaru T," upřesňuje radní.

Velmi zásadní etapa, původně plánovaná jako druhá, v rámci níž se počítá s obnovou stávajících přístřešků na centrální stanici, bude dokončena v příštím roce na jaře. "A to jakmile to povětrnostní podmínky dovolí. Počítáme, že se tak stane nejpozději do května. K této variantě se přiklonil i Dopravní podnik s ohledem na cestující, a to proto, aby v zimním počasí nečekali na autobus bez přístřešku nebo pod rozestavěnými přístřešky," vysvětluje Dušek s tím, že tento návrh postupu bude předložen vedení města a následně k projednání radě města. Jak doplnil mluvčí radnice Jan Kopál, v rámci rekonstrukce budou opraveny ty stávající přístřešky, o zásadní změnu nepůjde.

Náklady na celou investici činí 30 milionů korun i s DPH. Vzhledem k tomu, že je začleněná do Integrovaného plánu rozvoje území, může na ni město čerpat dotaci až ve výši 90 procent z celkových nákladů. Součástí projektu bude také obměna nevyužité travnaté plochy mezi terminálem a samotným objektem Tržnice.