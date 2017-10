Prestiž politice mohou vrátit pouze politici, kteří nebudou lidem lhát

Karlovarský kraj - /ROZHOVOR/ V politice je nováčkem a rovnou se stal lídrem strany Realisté do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Karlovarský kraj. Co Tomáše Ševčíka vedlo vstoupit do politiky?

Krajský lídr Realistů Tomáš ŠevčíkFoto: Deník / Kalinová Ivana

Kandidujete do parlamentu. Nejde pro začátek o příliš velké sousto?



Pravda, v politice jsem teprve od května tohoto roku, ale i Realisté jsou nový subjekt na politické scéně v Česku.



Za lídra do parlamentních voleb mne navrhl karlovarský Realistický klub a sbor zakladatelů strany moji kandidaturu potvrdil. Možná i pro to, co mě vedlo ke vstupu do politiky, a to je zlepšení politické kultury a podílení se na zkvalitnění života v naší zemi.



Strana Realisté je zcela nový politický útvar, založena byla nedávno. Čím vás oslovila?



Hlavně jasným a splnitelným programem, osobou pana doktora Petra Robejška, jeho názory a postoji k politickým tématům dneška.



Co považujete za největší problémy Karlovarského kraje? Případně jak by je řešili Realisté?



Jako velký problém v Karlovarském kraji vidím dopravní obslužnost, zejména dostavbu dálnice D6, která je nutná pro rozvoj našeho regionu z mnoha hledisek, zejména při rozvoji podnikání a cestovního ruchu.



K tomu se váže i otevřená vízová politika k turistům z dalších zemí, podpora lázeňství a efektivnější využití karlovarského letiště. Další důležitý bod v našem kraji je podpora personálu zdravotnických zařízení, růst platů zdravotníků a zároveň možnosti jejich vzdělávání.



Určitě jste se na předvolebních mítincích setkával a hovořil s lidmi. Co je nejvíce rozčiluje?



Právě zmiňovaná dálnice D6 a neschopnost současných i minulých politiků zajistit urychlenou dostavbu. Lidé, se kterými mluvím, jsou znechuceni současnou politickou kulturou.



Jaký mají Realisté názor na přímou volbu prezidenta a starostů?



Ponechali bychom současný stav. Nejhorší jsou časté změny systému.



Jste pro referendum k vystoupení ČR z Evropské unie? Případně z NATO?



Z NATO v žádném případě a z EU pouze v případě výrazného zhoršení podmínek našeho členství. Možnost referenda jako takového zavést.



Měla by se v Česku změnit pravidla pro držení zbraní? Měla by být znovu zavedena povinná vojna?



Neměnit, máme jasná a bezpečná pravidla pro držení zbraní. Realisté navrhují zavedení povinného tříměsíčního vojenského výcviku pro muže a dobrovolného pro ženy.



A co uprchlické kvóty? O tom se nyní vedou největší debaty.



Zásadně odmítáme nelegální migraci a přijímání uprchlických kvót, jak je navrhuje EU.



Myslíte si, že lze v politické kultuře, která upadá stále více, něco změnit k lepšímu? Jak napravit pověst parlamentu, kterému důvěřuje stále méně lidí?



Prestiž mohou politice vrátit pouze politici, kteří nebudou lidem lhát a budou plnit sliby. Pokud bychom byli s českou politikou spokojeni, nezakládali bychom vlastní politickou stranu.



Můžete na závěr prozradit také něco o své osobě?



V roce 1983 jsem absolvoval odborné učiliště elektrotechnické a poté nastoupil praxi u Pozemních staveb Karlovy Vary. Po revoluci jsem v malé privatizaci vydražil prodejnu sportovních potřeb a začal soukromě podnikat, hlavně v oblasti prodeje golfových potřeb. V roce 2015 přenechal prodej golfových potřeb synovi a nyní se věnuji poradenství při koupi golfového vybavení a opravám golfových holí. Jsem rozvedený a z prvního manželství mám syna. S přítelkyní žiji v Karlových Varech. Rád hraji golf a mariáš.