Bude to druhá oficiální návštěva po inauguraci. Prezident České republiky Petr Pavel přijíždí do Karlovarského kraje na dvoudenní návštěvu, kterou zahájí v neděli 23. června debatou s občany v hotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech od 18 hodin.

Prezident Petr Pavel promluví v Karlových Varech s občany. | Video: Deník

Nejsou to jeho první kroky do nejmenšího a nejchudšího kraje po jeho zvolení. Karlovarský kraj totiž navštívil už v únoru loňského roku krátce po svém zvolení, coby prezident pak zavítal do regionu znovu vloni v září u příležitosti začátku nového školního roku, kdy navštívil Základní školu a mateřskou školu Regionu Karlovarský venkov v Sadově a také školu v Bukovanech na Sokolovsku.

Zatímco v neděli bude debatovat především s občany, v pondělí 24. června ráno ho pak čeká oficiální setkání s představiteli Karlovarského kraje. Dopoledne zamíří do Kraslic, a v odpoledních hodinách přijede do Mariánských Lázní. Kde z neděli na pondělí přenocuje, je s ohledem na bezpečnost tajné.

Představitelé místních samospráv a kraje pro něho pochopitelně chystají i překvapení v podobě darů. „Nechceme prozrazovat, o co konkrétně půjde, ale jde o dary, které jsou typickými předměty pro Karlovarský kraj. Navíc pro něj máme připravené i něco, co bude moci využít při sportu,“ nastínila mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jitka Čmoková.

Něco podobného obdrží prezident Pavel i od vedení města Karlovy Vary a také od Mariánských Lázní. „Máme připravený malý dárek z místních produktů,“ uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. „Samozřejmě máme pro pana prezidenta nachystané dárky, půjde o lokální výrobky,“ reagoval mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

Při své návštěvě, kdy ještě nebyl Petr Pavel oficiálně prezidentem, obdržel od místních mnoho darů. V krajské knihovně, kde se tehdy konalo setkání s veřejností, dostal například namalovaný obrázek se lvem, který byl symbol jeho prezidentské kampaně, od pětiletého Filipa Valenty, dort s marcipánovým lvem mu zase předala Lucie Polzarová. Krajský zastupitel a bývalý místostarosta Ostrova Marek Poledníček mu pak například věnoval první repliku porcelánu vyrobeného v Ostrově, kterou vlastnil první prezident T. G. Masaryk.