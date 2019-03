S krajskými zastupiteli, starosty i vedením krajského úřadu debatoval o stavu kraje dopoledne a hned v úvodu se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) pochlubila úspěchy, kterých kraj docílil od Zemanovy návštěvy kraje před dvěma lety.

Například dostavbou kamenného hospice v Nejdku nebo zahájením opravy Císařských lázní. Hejtmanka ale také prezidenta žádala o podporu při snaze kraje o zřízení stanoviště letecké záchranné služby a informovala jej o plánovaném otevření pobočky veřejné vysoké školy, dopravní fakulty pod Českým vysokým učením technickým. Za úspěch považuje hejtmanka i rozpracování třech 15kilometrových úseků na komunikaci D6. „Vždy při otevření daného úseku jsem obdržela kladivo. Teď mám tři, ale ráda bych jich měla osm, to jsou další úseky, na nichž by práce na dálnici měly pokračovat,“ uvedla hejtmanka a naznačila, že by i zde prezidentovu pomoc přivítala.

To jí Miloš Zeman přislíbil. Podle něj práce zdržují i zelení aktivisté, které nazval žabičkáři či čolkaři. „Ministra Ťoka ale budu přemlouvat, aby pro D6 našel prostředky. Tato komunikace je tepnou, která nyní není průchozí, a Karlovarský kraj se tak ocitá ve složité situaci,“ uvedl prezident. Za důvod k zamyšlení považuje Zeman také odstěhování 17 tisíc lidí z kraje za 10 let. Na vině je podle něj zdejší nízká životní úroveň.

Mzdy jsou totiž o čtyři tisíce nižší, než je průměr v republice. A jak by prezident léčil lázeňství? „Vím o částečném odchodu ruských hostů a že je hodláte nahradit arabskou klientelou. Nu, když se vám to líbí… Já budu ale rád, když se i čínští návštěvníci, kterých do republiky přijíždí o 30 procent více, staví i v Karlovarském kraji,“ doplnil prezident.

Stejně by tak udržel v kraji těžbu uhlí, které přirovnal ke slepici, jež snáší zlaté vejce. „Tak proč ji zabíjet? Nejsem přesvědčen, že obnovitelné zdroje mají budoucnost. Těžba by měla pokračovat, uhlí je národní nerostné bohatství,“ zdůraznil prezident.