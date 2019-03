Prezidenta bude na jeho cestě provázet hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

V první den návštěvy se prezident mimo jiné setká s krajskými zastupiteli a starosty měst a obcí. „Zavítá do hospicové budovy REHOS Nejdek, aby si prohlédl nové prostory hospice, jenž byl vybudován právě pod prezidentovou záštitou,“ podotkla Jana Pavlíková, mluvčí karlovarského krajského úřadu. Prohlédne si i národní kulturní památku Císařské lázně v Karlových Varech.

„Císařské lázně už jsme představili několika ministrům kultury, ale pan prezident tam zatím nebyl. Proto bych ho ráda vzala do Zanderova sálu a seznámila ho s naším záměrem zahájit letos kompletní obnovu památky,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Během druhého dne návštěvy prezident pojede do Kraslic a Aše, třetí den v regionu bude patřit diskusi s lidmi v Milhostově a návštěvu prezident završí v obci Nový Kostel, která loni vyhrála krajské kolo soutěže Vesnice roku.

Prezident bude s občany diskutovat na čtyřech místech. V úterý 19. března se s lidmi setká ve Vintířově poblíž obecního úřadu, a to od 16.30 hodin. Ve středu zamíří nejdřív do Kraslic, kde bude s občany mluvit od 11.45 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Poté přejede do Aše. Tam za ním veřejnost může přijít na Poštovní náměstí. Před budovou městské knihovny a zbrojnice bude hlava státu od 15.45 hodin. Naposledy bude prezident diskutovat s občany v Milhostově před obecním úřadem, a to ve čtvrtek 21. března od 11.40 hodin.