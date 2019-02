„Města si vybírá sám, ale je i na nás, co bychom prezidentovi chtěli ukázat. Jsme také rádi, že se můžeme pochlubit dokončeným kamenným hospicem v Nejdku, nad nímž prezident převzal záštitu,“ dodala hejtmanka

Hned po příjezdu se prezident Zeman jako obvykle setká s krajskými zastupiteli a následně poobědvá s osobnostmi Karlovarského kraje. Přestože Karlovy Vary Miloš Zeman při posledních návštěvách většinou míjel a přednost dával jiným městům regionu, tentokrát udělá výjimku. „Prohlédne si Císařské lázně a Zanderův sál. V programu je i návštěva Vintířova a Kraslic. Zde se prezident setká se zastupiteli a v Aši poobědvá s podnikateli,“ doplnila hejtmanka. Miloš Zeman zavítá také Milhostova a do Nového Kostela, loňského vítěze Vesnice roku. Zde se sejde s místními občany. Po celou dobu návštěvy bude prezidentský pár bydlet v Grandhotelu Pupp. Na dotaz, zda hejtmanství uhradí všechny náklady na pobyt prezidentského páru, hejtmanka uvedla, že kromě ubytování ochranky jsou výdaje v režii kraje. „Prezident je nejvyšší ústavní činitel a rádi jej v kraji uvítáme,“ zdůraznila. Za občerstvení a ubytování prezidenta vydal kraj v roce 2014 115.000 Kč (paní Zemanová se návštěvy neúčastnila), v roce 2015 to bylo 180.000 Kč (včetně paní Zemanové) a v roce 2016 činily náklady (také s manželkou) 162.000,- Kč.