Karlovarský kraj – Za rekordních 27 tisíc korun se podařilo vydražit obraz kočky Pepinky od malířky Romany Štrynclové. Ta uspořádala v pořadí už patnáctou aukci, díky kterým se daří pomáhat kočičím útulkům po celé republice.

Na snímku vlevo majitelka kočičího útulku Konec toulání a malířka Romana Štrynclová s obrazem, který se vydražil za rekordní sumu. | Foto: repro Deník

V Karlovarském kraji jsou dva, a to Konec toulání v Kraslicích a Láskou ke kočkám v Sokolově.

Malířka zavítá vždy do daného útulku a namaluje jednu z koček. V Kraslicích se modelem stala právě Pepinka, která i přes svůj pokročilý věk našla nově svůj domov. „Osud ´hrdinky´ z obrazu je neobyčejný. Ač starší obyvatelky útulků mívají obecně menší šanci získat nový domov, Pepinku adoptovali mladí manželé jako čtrnáctiletou,“ poukázala malířka. Překvapivé také bylo, že obraz v dražbě nakonec získali manželé Čmokovi, kteří právě Pepinku adoptovali. „Pepču si zamilovali asi tak na 150 procent, nejen na obraze, ale i fyzicky, a Pepinka se na obraze určitě bude prohlížet každý den z postele. Mám obrovskou radost,“ řekla majitelka kraslického útulku Alexandra Jančová. Za získané peníze vznikne v útulku v Kraslicích nová venkovní voliéra pro kočky.

A co na nového člena rodiny manželé Čmokovi? „Jsme moc rádi, že jsme mohli této kočičce udělat hezké stáří. Ona nám to vrací svou láskou každý den. Co se týče obrazu, cena byla vyšší, než jsme původně plánovali, ale obraz Pepinky prostě musí být u nás doma. A hlavně jsme tím mohli pomoci tomu, aby se kočičky v Kraslicích měly ještě lépe,“ řekli.

Útulky v Karlovarském kraji se denně starají o stovky koček. Jen v Kraslicích je jich kolem stovky. „A bohužel neubývají. Pokud nějaké seženeme nový domov, končí u nás další a další. Je to často velmi náročný boj, zejména s nedostatkem peněz. Měsíčně je potřeba zhruba 40 tisíc korun na veterinární péči, krmení a stelivo. Další náklady pak vznikají na stavbu útulku.“

Pomoci je možné například dobrovolnými brigádami. Při dnech pro veřejnost pak lidé mohou nosit krmení, stelivo a další potřebné věci a zároveň se podívat, jak útulek funguje. „Pořádáme také prodejní akce nebo se sami účastníme akcí, ze kterých je možné získat pro útulek další potřebné finance. Vyrábíme útulkové kalendáře, kde zisk z prodeje jde celý na činnost útulku. Účastníme se internetových sbírek.“

Momentálně aktuální možností, jak útulkům pro kočky pomoct, je největší internetová sbírka pro kočky v republice, která nese název Kočičí přání. Na stránkách www.kociciprani.cz je možné najít seznam koček podle jednotlivých útulků nebo podle jmen samotných koček. Každá kočička má vždy aktuální fotku a svůj příběh. „Je možné tak najít si takovou, která vás chytne za srdíčko. Dárky jsou v různé výši, od levnějších až po ty nejdražší. Je také možné kromě dárků přispívat kočkám do mističek libovolnou částku,“ dodala.