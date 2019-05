Jde o chrám svaté kněžny Olgy. I sem mohli lidé zavítat během letošní Noci kostelů. Zájemci si mohli prohlédnout chrám, zapálit svíčku nebo napsat křestní jména svých blízkých, za které budou v chrámu během následujících dnů proneseny přímluvné modlitby.

Chrám svaté kněžny Olgy byl původně postaven pro lázeňské hosty z tradičně pravoslavných zemí. „Chrám byl postaven v letech 1887−1889 stavitelem Gustavem Wiedermannem v rusko-byzantském stylu,“ uvádí duchovní správce chrámu, otec Vít Metoděj Kout. Právě Gustav Wiedermann, pozdější starosta Františkových Lázní, byl tím, kdo vybudoval i chrám svatého Petra a Pavla v Karlových Varech a svatého Vladimíra v Mariánských Lázních. Františkolázeňský chrám ale nezažíval jen dobré časy. Za druhé světové války sloužil jako skladiště. Život do chrámu opět přivedl otec Jan Křivka, který sem nastoupil 1. září 1949. S chrámem spojil celý svůj život a sloužil zde až do své smrti v roce 2013, tedy dlouhých 64 let.

„Noc kostelů má podle mne své jasné fandy, kteří oceňují možnost prohlédnout si chrám bez nějakého stresu, že během návštěvy budou někoho rušit, nebo se třebas chovat nějak nevhodně,“ říká otec Metoděj. Akce je podle něj co nejvíce bezbariérová. „Počítá se s tím, že hosté i domácí budou společně překračovat bariéry – jedním ze smyslů Noci kostelů jsou tedy rozhodně i takováto setkání zástupců místních věřících s lidmi, kteří se často k žádné církvi nebo víře nehlásí…“