O tom, jak náročné je pustit se do opravy zchátralé památky a co všechno to obnáší, se lze přesvědčit v nově natočených videích Karlovarského kraje. Humornou formou seznamují s vlastníky sedmi vybraných památkově chráněných objektů a jejich obdivuhodnou „nikdy nekončící“ prací.

Hrad Hartenberg odkrývá dodnes skrytá tajemství svých počátků | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Tato videa, ve kterých za vlastníky památek přijíždí dvojce inspektorů a vedou s nimi rozhovor, mají splnit několik cílů. Jedním z nich je prezentace rozmanitého kulturního dědictví našeho kraje, kdy jsme záměrně vybírali typově odlišné památky včetně těch méně známých. Dalším cílem je pak samotné poděkování jejich vlastníkům za úsilí, jež věnovali jejich obnově i následné péči. Nejedná se tedy prvoplánově o propagační videa, ale naší snahou bylo lidskou formou přiblížit veřejnosti pohnuté osudy místních památek a odvahu jejich vlastníků pustit se do tak náročného úkolu, jako je jejich záchrana. V neposlední řadě jsme pak chtěli posílit hrdost na to, co a koho v regionu máme,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Cyklus videí s názvem „Můj Karlovarský kraj“ pochází z dílny KMB International Films. Režie se ujala česká scénáristka a dokumentární režisérka Zora Cejnková.

„Celková částka, kterou jsme zaplatili za jejich natočení, činí 989 361 korun. Veřejnost se například seznámí s 20 let probíhající obnovou hradu Hartenberg, kde si jeho vlastník dokonce vyškolil z mladých kluků partu šikovných řemeslníků, kteří mu s rekonstrukcí pomáhají. Zavítáme také do Jáchymova, kde se v polorozbořeném bývalém měšťanském domě usadila početná rodina a dnes je zde provozována úspěšná kavárna Café 1516. Mezi další památky, které jsou lidem představeny, patří statek v Ovesných Kladrubech, tvrz v Pomezné, zámek v Kopaninách, bývalý pivovar ve Valči nebo mlýn ve Stráži nad Ohří. Co objekt, to jedinečný příběh,“ doplnila Oľga Haláková.

Svou premiéru měla videa na konferenci Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, kterou pořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Karlovarským krajem. Všechna videa jsou aktuálně dostupná na kanálu YouTube a budou uveřejněna i na sociálních sítích kraje.