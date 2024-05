Nejvíce příjemců starobních důchodů bylo v okrese Karlovy Vary, 20 293, nejméně v okrese Sokolov, 14 113 osob. Nejvyšší průměrný starobní důchod ve výši 19 827 korun byl na konci roku 2023 vyplácen v okrese Sokolov a nejnižší v okrese Cheb 19 311 korun, v okrese Karlovy Vary to bylo 19 552 korun. Informovala o tom Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

V mezikrajském srovnání se na prvním místě pomyslného žebříčku umístilo Hlavní město Praha, kde byl ve sledovaném období vyplácen průměrný starobní důchod o 1 962 korun vyšší než v Karlovarském kraji, který v tomto hodnocení obsadil poslední příčku mezi všemi regiony ČR.

Ze srovnání starobních důchodů podle pohlaví vyplývá, že ve sledovaném období vykazovali nejvyšší průměrnou měsíční výši starobních důchodů muži v okrese Sokolov, 21 226 korun, a ženy v okrese Karlovy Vary s 18 584 korunami. Naopak nejnižší hodnoty byly u mužů i u žen v okrese Cheb, 20 246 korun, respektive 18 496 korun.

Z okresů Karlovarského kraje využívají nejčastěji možnost odejít do předčasného starobního důchodu lidé v okrese Sokolov, konkrétně 36,7 % všech příjemců starobních důchodů, nejméně pak v okrese Karlovy Vary, 30,5 %. V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním starších osob na trhu práce se v posledních letech počet lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu zvyšuje. V prosinci 2023 pobíralo v Karlovarském kraji předčasný starobní důchod, ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským nebo vdoveckým, 33,3 % starobních důchodců. Ve srovnání s rokem 2013 tak vzrostl podíl osob, které do důchodu odešly předčasně, o 7,5 procentního bodu. "Trend odchodu do předčasného starobního důchodu je u obou pohlaví v kraji dlouhodobě vzestupný. V průběhu posledních deseti let jsme zaznamenali nárůst počtu předčasných důchodců - mužů o 24,2 % a žen - důchodkyň o 23,3 %. Přestože v absolutních číslech bylo v předčasném důchodu více žen, jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodkyň ve sledovaném roce 2023 činil 32,3 %, zatímco u mužů dosáhl tento podíl 34,8 %," konstatovala Jana Špačková.

Dodala, že pokud se srovnají druhy důchodů podle stupně invalidity, nejvíce osob, pobírajících důchod pro invaliditu všech stupňů, žije v okrese Sokolov, 3 977.

"V České republice bylo podle České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2023 evidováno 970 důchodců ve věku 100 a více let. Výrazně mezi nimi převažovaly ženy z 86,9 %. V Karlovarském kraji ve sledovaném období žilo 24 osob stoletých a starších, z toho bylo 22 žen, tedy 91,7 %," uvedla Jana Špačková.