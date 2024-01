Základní myšlenkou Karlovarského kraje podle Jindřicha Čermáka (Piráti) je, aby pro všechny žáky 9. tříd bylo místo na krajské střední škole. Převis hejtmanství eviduje u pedagogického lycea ve Střední pedagogické škole a u oboru grafický design ve Střední uměleckoprůmyslové škole keramické. Časovanou bombou je ale rostoucí věk pedagogů.

Základní myšlenkou Karlovarského kraje podle Jindřicha Čermáka (Piráti) je, aby pro všechny žáky 9. tříd bylo místo na krajské střední škole | Foto: Deník/Ivana Kalinová

Digitalizace vstoupila i do školství a letos poprvé se žáci od 1. února budou přihlašovat na studium na středních školách elektronicky. Mohou podat o přihlášku navíc, tedy celkem tři. Zjednodušší se celý systém, nemají ředitelé z nového systému obavy a je kapacita škol v Karlovarském kraji dostatečná? Deník o tom debatoval s Jindřichem Čermákem (Piráti), krajským radním pro školství.

Nemáte z nového systému obavy? Myslíte, že přispěje ke zjednodušení přihlášek a zmizí tak loňský chaos?

Nový systém nepřináší jen navýšení počtu přihlášek, ale zjednodušení celého přijímacího procesu. Velkou změnou je také možnost konat přijímací zkoušku dvakrát, přičemž se bude počítat lepší výsledek. Žák si nyní bude vybírat školu na základě priority, a tedy skončí taktizování se zápisovými lístky. Nebude moci odmítnout školu, kterou si dá na první místo, aby nastoupil do školy, kterou si zapsal jako druhou. Je to tedy i o větší osobní zodpovědnosti. Veškeré informace najdou žáci a rodiče na stránkách www.prihlaskynastredni.cz. Každý nový systém trpí dětskými nemocemi, ale věřím, že komplikace budou co nejmenší. Věřím, že nový systém žákům a rodičům usnadní celý proces a do budoucna se bude moci zvýšit počet přihlášek. Osobně jsem zvědavý, jak se poměr přihlášek pro jednotlivé obory promění.

Jak tento nový systém vnímají ředitelé, usnadní jim to přehled o přihláškách studentů, nebo se toho obávají? Máte odezvy od ředitelů středních škol v kraji?

Ministerstvo školství při zavádění nového systému velmi intenzivně komunikuje s řediteli, v prosinci proběhl i seminář, kde se řešily některé situace, které mohou nastat. Ředitelé jsou spíše v očekávání, jak se nový systém projeví. Konečným cílem ministerstva je, aby žáci dělali přijímačky na svých základních školách a na střední školy se hlásili už se známým výsledkem.

Jaká je situace ve středním školství v kraji? Je kapacita dostatečná?

Naší základní myšlenkou je, aby pro všechny žáky 9. tříd bylo místo na krajské střední škole. Nabízíme celkem 2 806 míst pro 2 776 žáků v devátých třídách. Do toho je potřeba ještě připočítat 80 míst na školách zřizovaných ministerstvem vnitra a obrany a dalších přibližně 150 míst na soukromých středních školách. Zajímavé je, že se nám oproti minulému školnímu roku „ztratilo“ 150 žáků – v minulém roce bylo v 8. třídě 2 920 studentů, v letošních devátých je výše zmiňovaných 2 776. Naopak nám přibyli žáci v 7. třídách, tedy doufáme, že plánovaný výrazný propad nebude tak dramatický.

Jakým školám dávají student devátých tříd přednost? Kam se nejvíce hlásili loňský rok?

Tradičně nejvyšší převis je u oboru pedagogické lyceum ve Střední pedagogické škole a u oboru grafický design ve Střední uměleckoprůmyslové škole keramické. Žádaná jsou také čtyřletá gymnázia nebo zdravotnické školy. Z učebních oborů mají žáci největší zájem o cukráře a kadeřníky.

Jaké jsou letošní novinky ve středním školství v Karlovarské kraji? Vznikly nové školy, rozšířili jste počet tříd nebo je někde zájem o studium tak mizerný, že s tím škola bude mít problémy?

Největší novinkou je obnovení třídy technického lycea na Střední průmyslové škole v Ostrově. Opět otevíráme maturitní obory pro 32 studentů místo tradičních 30. Některé obory, které nebyly příliš žádané, jsme trochu omezili. S většími změnami počítáme na školní rok 2025/26, kdy už bude v platnosti nový dlouhodobý záměr vzdělávání. Cílem je, abychom posilovali všeobecné a všeobecně-odborné vzdělávání, tedy tímto směrem chceme jít a otevírat další lycea.

Potýká se nějaká škola s nedostatkem pedagogů? Pokud ano, která?

Ve středních školách bych označil situaci za stabilizovanou, i když více učitelů fyziky nebo matematiky by se hodilo. Časovanou bombou je ale rostoucí věk pedagogů, který se průměrně dostal přes 52 let. Do deseti let nás tedy čekají velmi vážné problémy, pokud se nám nepodaří situaci zlepšit třeba náborovými příspěvky. Také zvažujeme posílení stipendijního programu, abychom budoucí kantory zachytili ještě během studia. Spustili jsme také projekt fakultních škol ve spolupráci se Západočeskou univerzitou.