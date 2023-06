Karlovarský lékař a vášnivý sportovec byl naposledy viděn na ostrově Fuerteventura 8. května.

Pátrání po zmizelém Janu Svárovském pokračují. | Foto: KKN

Už od 8. května je pohřešovaný primář oddělení ORL Karlovarské krajské nemocnice v Karlových Varech devětačtyřicetiletý Jan Svárovský. Oblíbený lékař, vášnivý sportovec byl v té době na dovolené na Kanárských ostrovech, kde se v inkriminované době vydal na širé moře surfovat. V ten den foukal ale na ostrově Fuerteventura, kde trávil dovolenou, poměrně silný vítr. Lékař zmizel beze stopy a nenalezlo se ani jeho surfařské prkno. Do pátrání bylo zapojeno mnoho oficiálních úřadů, ale i sportovců, a to surfařský klub, a informace o zmizení lékaře sdílela na svých sociálních sítích dokonce také česká lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká. Zpráva o pohřešovaném primáři doputovala i do Maroka a do dalších oblastí v naději, že by se třeba tam mohl nacházet. Vše je zatím marné. Vášnivý koníček, kterým bylo právě surfování, se mu zřejmě stal osudným.

„Můžeme potvrdit zmizení českého občana na Kanárských ostrovech, kterého stále pohřešujeme. Náš zastupitelský úřad v Madridu i honorární konzulka v místě jsou v kontaktu s rodinou a policií. S ohledem na rodinu nebudeme poskytovat detaily,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Zpráva o zmizení Jana Svárovského hluboce zasáhla jeho kolegy v karlovarské nemocnici. Ta podle její mluvčí Markéty Singerové poskytla rodině právní zázemí. „V této věci bohužel nemáme nové zprávy. Byli bychom velmi rádi, kdyby se pan primář opět najednou mezi námi objevil. Lidsky to jeho kolegy velmi postihlo. Z morálních a etických kroků zatím nepodnikáme na oddělení žádné personální změny. Nezbývá nám než čekat. A čekat, než bude prohlášen za nezvěstného,“ komentovala tragickou událost mluvčí nemocnice, která dodala, že následně po jeho zmizení byly učiněny takové kroky, aby jeho nepřítomnost neohrozila chod oddělení.