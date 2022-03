Jak už Deník informoval, KACPU začalo svůj ostrý provoz ve vestibulu KV Areny v úterý 1. března a vzhledem k tomu, že denně odbaví zhruba 200 běženců, během neděle 6. března už dokonce 360, jsou tyto kapacity nedostačující. Už o víkendu se proto v centrální hale začal rozpouštět led, na němž hráli hokejisté HC Energie. Hejtman tak rozhodl podle primátorky bez vědomí města, které je vlastníkem KV Areny, a to na základě pravomocí vzešlých pro hejtmany z aktuálně platícího nouzového stavu. Sám majitel a generální manažer hokejového klubu HC Energie Karel Holoubek ale rozhodnutí naprosto chápe a vnímá je vzhledem k vážnosti situace jako samozřejmé.

Podle Michaely Lališové ze sekretariátu primátorky nikdo z vedení města nebyl v pátek pozván na zasedání krizového štábu Karlovarského kraje, kde myšlenka vznikla a byla odsouhlasena. "Když jsme obdrželi nařízení hejtmana, začali jsme jednat a chtěli jsme hledat řešení, které neomezí provoz KV Arény a umožní například hokejistům HC Energie dohrát v klidu extraligový ročník. A nejsou to jen hráči A týmu, jsou to junioři, dorostenci a další věkové kategorie, které mají tréninkové plány, rozehrané soutěže a tak dále. Jsou to i plánované kulturní akce a mnoho dalšího. Bohužel už ale bylo pozdě, protože bylo rozhodnuto bez nás,“ říká primátorka, která hejtmanovi navrhovala, aby bylo KACPU zřízeno v prostorách mezinárodního letiště.

„Letiště je opuštěné, letadla k nám do Karlových Varů nelétají a v nejbližší dobé létat nebudou. Na letišti je zázemí, je tam velká hala a tak dále a navíc letiště je majetkem Karlovarského kraje. Je prodělečné a nevyužité. Navíc tam jsou i přepážky pro odbavení cestujících a tak podobně. Hejtman ale zvolil variantu KV Areny a postavil nás tak před nekompromisní řešení. Jsem přesvědčena o tom, že jsme měli být na dané jednání přizváni, zejména proto, že se jednalo o město Karlovy Vary a naší KV Arenu. Možná by se dalo najít i jiné řešení. A kdyby ne, byli bychom alespoň součástí daného rozhodnutí a znali všechny varianty, které byly v rámci jednání krizového štábu na stole,“ pokračuje Pfeffer Ferklová, která poukazuje na jižní Čechy, kde právě na mezinárodním letišti v Českých Budějovicích asistenční centrum pro uprchlíky otevřeli, a nemuselo dojít k omezení provozu žádného sportoviště.

Majitel hokejového klubu rozhodnutí hejtmana ale podporuje. "Vzhledem k té situaci, jaká je, nemá hokej nyní prioritu a dali jsme na vědomí, že se kraji podřídíme, že se přizpůsobíme, jak bude potřebovat krizový štáb. A to i přesto, že nás to stojí nemalé peníze," reaguje Holoubek.

Nevidí v přeorganizaci hokeje kvůli zřízení KACPU na centrální ploše větší problém. "Zítra nás čeká zřejmě poslední zápas v Chomutově s Litvínovem. A co se týče tréninků, k tomu máme sousední tréninkovou halu," uvádí majitel hokejového klubu.

Odsuzuje i vlnu nevole mezi hokejovými fanoušky, kterou nařízení hejtmana vyvolalo. "Jen blázen může něco podobného v této době vykřikovat a mít takové názory."